Якщо після травматичного досвіду людина не лише повертається спогадами до пережитого, а й відчуває сором, провину, недовіру до інших або думку «зі мною щось не так» — це може бути комплексний посттравматичний розлад (КПТСР), роз’яснюють у МОЗ та на сайті Психічне здоров’я для України. КПТСР — не «важчий ПТСР». Це — окремий розлад, який потребує свого підходу в лікуванні.
* КПТСР може розвинутися після тривалого або повторюваного травматичного досвіду
Наприклад:
— домашнього насильства;
— жорстокого поводження в дитинстві;
— життя під постійною загрозою;
— полону чи бойових дій.
У МКХ-11 (Міжнародний класифікатор хвороб) КПТСР виділено окремим діагнозом. Він супроводжується не лише симптомами класичного ПТСР, а й порушеннями сприйняття людиною себе самої, складнощами в емоційній сфері і проблемами у побудові взаємин.
Тобто для діагностики комплексного ПТСР у людини мають бути як всі симптоми класичного ПТСР, так і три специфічні симптоми саме КПТСР.
* Спільні симптоми ПТСР і КПТСР
Уникання нагадувань про травматичний досвід.
Повторне переживання травматичного досвіду, коли небезпеки немає.
Відчуття підвищеної загрози.
Негативні зміни в думках та настрої.
Збудливість і реактивність.
Деперсоналізація.
* Характерні ознаки для КПТСР
Слабка здатність контролювати свої емоційні стани.
Стійке уявлення людини про себе як про принижену та розчавлену: відчуття сорому і провини.
Складність у побудові близьких стосунків з іншими людьми: підозрілість і недовіра при такій спробі.
* Як людина може відчувати його симптоми
Зі мною щось не так.
Це моя вина в тому, що сталося.
Нікому не можна довіряти.
Мої реакції виходять з-під контролю.
Такі переживання не обов’язково означають наявність розладу, але можуть бути приводом звернутися по допомогу.
* Що робити, коли помітили ознаки КПТСР
Якщо симптоми заважають жити, працювати або будувати стосунки, варто звернутися до психіатра.
Фахівець може провести бесіду з людиною, а також попросити пройти тестування, наприклад, Міжнародний опитувальник травми (ITQ).
На основі розмови й опитування розлад підтверджують або спростовують.
* Що може допомогти впоратися
Когнітивний етап: робота з думками та упередженнями.
Усвідомленість: практика перебування в моменті.
Відновлення емоційності.
Горювання.
Побудова зв’язку: відновлення контактів із оточенням.
Тілесне зцілення: усвідомлення свого тіла як інструменту відновлення.
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