Якщо після травматичного досвіду людина не лише повертається спогадами до пережитого, а й відчуває сором, провину, недовіру до інших або думку «зі мною щось не так» — це може бути комплексний посттравматичний розлад (КПТСР), роз’яснюють у МОЗ та на сайті Психічне здоров’я для України. КПТСР — не «важчий ПТСР». Це — окремий розлад, який потребує свого підходу в лікуванні.

* КПТСР може розвинутися після тривалого або повторюваного травматичного досвіду

Наприклад:

— домашнього насильства;

— жорстокого поводження в дитинстві;

— життя під постійною загрозою;

— полону чи бойових дій.

У МКХ-11 (Міжнародний класифікатор хвороб) КПТСР виділено окремим діагнозом. Він супроводжується не лише симптомами класичного ПТСР, а й порушеннями сприйняття людиною себе самої, складнощами в емоційній сфері і проблемами у побудові взаємин.

Тобто для діагностики комплексного ПТСР у людини мають бути як всі симптоми класичного ПТСР, так і три специфічні симптоми саме КПТСР.

* Спільні симптоми ПТСР і КПТСР

Уникання нагадувань про травматичний досвід.

Повторне переживання травматичного досвіду, коли небезпеки немає.

Відчуття підвищеної загрози.

Негативні зміни в думках та настрої.

Збудливість і реактивність.

Деперсоналізація.

* Характерні ознаки для КПТСР

Слабка здатність контролювати свої емоційні стани.

Стійке уявлення людини про себе як про принижену та розчавлену: відчуття сорому і провини.

Складність у побудові близьких стосунків з іншими людьми: підозрілість і недовіра при такій спробі.

* Як людина може відчувати його симптоми

Зі мною щось не так.

Це моя вина в тому, що сталося.

Нікому не можна довіряти.

Мої реакції виходять з-під контролю.

Такі переживання не обов’язково означають наявність розладу, але можуть бути приводом звернутися по допомогу.

* Що робити, коли помітили ознаки КПТСР

Якщо симптоми заважають жити, працювати або будувати стосунки, варто звернутися до психіатра.

Фахівець може провести бесіду з людиною, а також попросити пройти тестування, наприклад, Міжнародний опитувальник травми (ITQ).

На основі розмови й опитування розлад підтверджують або спростовують.

* Що може допомогти впоратися

Когнітивний етап: робота з думками та упередженнями.

Усвідомленість: практика перебування в моменті.

Відновлення емоційності.

Горювання.

Побудова зв’язку: відновлення контактів із оточенням.

Тілесне зцілення: усвідомлення свого тіла як інструменту відновлення.