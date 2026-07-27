Пацієнт не повинен обирати між очікуванням без зрозумілих термінів та оплатою обстеження власним коштом. Не повинен шукати «вільне місце», залишатися без інформації або стикатися з ситуацією, коли послуга формально є, але фактично недоступна, зазначають у НСЗУ.

Якщо заклад має договір із НСЗУ, заявлений відповідний клас послуг, наявне обладнання та отримує оплату за Програмою медичних гарантій — пацієнт має отримати реальний доступ до послуги безоплатно, у зрозумілий спосіб і без організаційних бар’єрів. Саме заклад відповідає за організацію маршруту, відкритість запису, достовірність інформації та належну комунікацію.

За інформацією Національної служби здоров’я України, на електронні адреси закладів охорони здоров’я надіслано лист НСЗУ від 13.05.2026 №11912/3-17-26 щодо забезпечення доступу пацієнтів до інструментальних досліджень.

Йдеться про забезпечення реального, своєчасного та безоплатного доступу пацієнтів до:

— комп’ютерної томографії (КТ);

— магнітно-резонансної томографії (МРТ);

— рентгенологічних досліджень;

— ультразвукових досліджень;

— інших інструментальних обстежень, що оплачуються в межах Програми медичних гарантій.

Надавачам у триденний строк з дати отримання листа необхідно привести організацію доступу пацієнтів до інструментальних досліджень у відповідність до умов договору з НСЗУ та забезпечити виконання визначених вимог. А саме:

— реальну доступність запису на інструментальні дослідження;

— відповідність кількості місць для запису фактичній спроможності закладу;

— можливість запису пацієнтів не лише через електронну систему, а й телефоном;

— актуальність інформації на сайті та в місцях надання послуг;

— недопущення випадків стягнення коштів за послуги, що оплачуються державою в межах Програми медичних гарантій;

— поінформованість працівників реєстратур, контакт-центрів і діагностичних підрозділів щодо маршрутів пацієнта та переліку безоплатних послуг.

Питання доступності КТ, МРТ та інших інструментальних досліджень перебуває у центрі уваги НСЗУ та буде одним із пріоритетних напрямів моніторингу виконання договорів, наголошують у відомстві.

Моніторинг стосуватиметься фактичної можливості пацієнта безоплатно та своєчасно отримати необхідне обстеження. У разі встановлення фактів стягнення коштів за послуги, які мають надавати безоплатно, формального функціонування е-черги, штучного обмеження місць для запису або відсутності фактичної можливості записатися на обстеження — НСЗУ застосовуватиме заходи реагування, передбачені договором і законодавством.