Цьогоріч на моїх баклажанах нав’язалось чимало плодів. Тішилась я, тішилась, доки не побачила, що деякі пагони під вагою плодів почали ламатися. Особливої біди на грядках наробила нещодавня буря.

Тож довелося цікавитись у знаючих людей, що робити. Як виявилось, сучасні гібриди можуть формувати плоди вагою по пів кіла і більше. А я ж саме посадила великоплідні. І бідні гілочки просто не витримують ваги цих гігантів. Тому необхідні були опори. По хорошому – міцні кілки потрібно вбивати ще під час висадки розсади. Якщо ж не зробили цього вчасно, зробіть зараз, але дуже обережно, щоб не пошкодити коріння.

І тут є важливий нюанс: надійно підв’язувати потрібно як центральний стовбур, так і окремі великі пасинки, на яких ростуть плоди. Хоч би як було шкода, забагато плодів на одному кущі залишати не можна. Оптимально – 5–7 плодів на рослині, щоб вони виросли великими, а кущ не виснажувався і не ламався. Також важливо вчасно видаляти нижні пасинки та жовте листя до першої розвилки.

Зрізають баклажани у фазі технічної стиглості, коли вони набули характерного для сорту кольору, тільки секатором або гострим ножем. Якщо перетримати – стають гіркими та твердими.

Євгенія Крутько. Київська обл.