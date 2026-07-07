Один тиждень зволікання зі збором часнику може зіпсувати весь урожай. Якщо хоч трохи запізнитися, захисна луска трісне, головка розсиплеться на зубки, і такий часник узимку просто не лежатиме.

Ознаки готовності

Не варто чекати повного висихання всього листя. Часник час викопувати, якщо 50–70 відсотків листків пожовтіло й підсохло. Нижні листки при цьому вже сухі, а верхні ще частково зелені. Перестиглий часник у ґрунті часто починає розпадатися на окремі зубки, а покривні луски руйнуються, через що він гірше зберігається. Якщо ви для контролю залишали стрілки на кількох рослинах, то суцвіття мають випрямитися або розтріскатися. Головка повинна бути добре сформована, зубки під лусками чітко промацуються. Покривні луски сухі та щільні, мають характерне для сорту забарвлення.

Якщо немає тривалих дощів, за 10–20 днів до збирання часнику бажано припинити полив. Земля має бути абсолютно сухою, інакше головки почнуть підгнивати ще в ґрунті або під час сушіння.

Викопуємо правильно

Ніколи не висмикуйте часник руками за бадилля, бо так можна відірвати стебло. Обережно підкопуйте кожну головку вилами або лопатою, відступаючи трохи від рядка.

Найбільшою помилкою після викопування є моментальне відрізання листя та коріння. Зелень має висохнути сама. Протягом наступних 10–14 днів увесь сік і поживні речовини з листя та стебла переходитимуть у головку. Вже під навісом часник «дозріває» і набирає вагу.

Просушуємо

Тепер важливо правильно його просушити. Від цього залежить, чи долежить часник до весни. Тож одразу після викопування обережно очистіть від зайвої землі. Не можна оббивати головки одна об одну чи об лопату, оскільки будь-який удар прискорить появу гнилі. Прямо на грядці на кілька годин розкладіть часник в один шар, щоб підсох на сонці. Якщо спека екстремальна, вище 30 градусів, одразу ховайте під навіс, бо головки можуть спектися. Надалі досушуйте врожай протягом 2–3 тижнів у затінку. Це може бути горище, затінений ґанок, відкрита веранда, навіс або сарай з хорошою вентиляцією. Оптимально розкласти часник в один шар на мішковині, газетах, дерев’яних настилах або сітчастих ящиках. Якщо місця на підлозі обмаль, зв’яжіть часник за стебла по 10–15 штук у вільні пучки і підвісьте до стелі.

Коли стебло повністю пожовтіло, стало сухим, жорстким і при згинанні легко ламається з характерним тріском, це означає, що врожай добре висох і його можна закладати на зберігання. Верхня луска на головці вже шелестить, легко знімається пальцями, а під нею видно чисті, сухі та тверді зубки.

І зберігаємо

Тільки після того, як часник повністю висох, його можна обрізати, залишивши хвостик приблизно 4–5 см, та вкоротивши коріння до 1 см. Не зрізайте його повністю під саме денце, щоб випадково не пошкодити захисну оболонку зубків.

Якщо хочете сплести часник у традиційні коси, стебло взагалі не відрізають, а лише прибирають сухе листя. Обережно зніміть пальцями верхній шар луски, на якому залишилися сліди землі. Головка має стати чистою та акуратною.

Ті головки, що випадково пошкодилися під час викопування, відкладіть для швидкого використання на кухні.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.