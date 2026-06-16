У розпалі – боротьба з бур’янами. Деякі види до того ж ще й мають здатність відновлюватись з найменшого шматочка кореня. Коріння цих агресорів краще видаляти максимально обережно та повністю. Йдеться, зокрема, про пирій повзучий. Кожна брунька на його довгому кореневищі здатна дати новий пагін. Осот польовий має надзвичайно глибоку та тендітну кореневу систему, яка легко ламається. Очистити ділянку від нього за один раз практично неможливо, якщо корінь обірвався. Неймовірно довге кореневище берізки польової йде вглиб на метри. Часто після перекопування ділянки, де була берізка, вона утворює килим по всій площі. Кульбаба лікарська здається менш агресивною за пирій, але її стрижневий корінь теж дуже підступний. Якщо просто зрізати верхню частину, вона відросте знову. Ба більше: розрізаний уздовж або пошкоджений корінь кульбаби може дати кілька нових розеток. А портулак городній небезпечний не лише корінням, а й своєю здатністю вкорінюватися навіть після виполювання, якщо його залишити у міжрядді.

Тож до цих бур’янів потрібен особливий підхід. Знищуючи їх, забудьте про лопату та культиватор. Найкращим інструментом будуть садові вила. Після перекопування ретельно просійте землю руками, вибираючи навіть найтонші білі корінці. Стримати ріст тих залишків, які все ж залишилися в ґрунті, допоможе щільний шар мульчі. Після очищення ділянки посійте гірчицю або жито, які витісняють пирій та інші агресивні бур’яни.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.