У червні на малині активізується малинний жук. Цей шкідник відкладає яйця, з яких згодом з’являються личинки. Тож якщо бажаємо ласувати малиною, до роботи час братися вже зараз. Якщо малина вже цвіте або на ній з’явилася зав’язь, використовувати хімічні препарати небажано. Тому найефективнішим засобом буде струшування жуків. Краще робити це рано-вранці, поки температура повітря нижче 12–15 градусів і жуки перебувають у заціпенінні. Розстеліть під кущами агроволокно або плівку і різко потрусіть пагони. Жуків, що впали, негайно зберіть і знищіть. Якщо помітите бутони, які виглядають підсохлими або мають отвори, їх краще обірвати, оскільки всередині, ймовірно, вже розвивається личинка. Стримати масове розповсюдження жуків допоможе гірчичний порошок: 100 г сухої гірчиці залийте 10 л теплої води, настоюйте добу, додайте 40 г господарського мила для прилипання та обприскайте кущі. А ще жука дезорієнтує сильний запах пижма: 1–1,5 кг свіжої трави або 300 г сухої залийте 5 л води, прокип’ятіть 15 хв., процідіть і доведіть об’єм до 10 л. Укладіть на малиннику товстий шар мульчі. Вона заважає личинкам, що випали з ягід, легко проникати в ґрунт для заляльковування.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.