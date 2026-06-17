Багато різних хвороб буває на кистях рук. Більшість із них є хворобами тільки шкіри. Вони не від браку вітамінів, порушення роботи внутрішніх органів чи паразитів. Такі прояви не повʼязані з харчуванням. Якщо помітили щось схоже у себе, зверніться до кваліфікованого дерматолога. Зазвичай для діагнозу потрібен огляд та спілкування з спеціалістом. Зрідка потрібні обстеження (патч-тести, біопсія шкіри чи аналіз крові). Розповім про найпоширеніші з цих хвороб.

Простий подразливий контактний дерматит

Це найчастіша причина запалення шкіри на кистях. Адже це банальне подразнення від зовнішніх тригерів — води, мила, вітру, тертя, сухості повітря, роботи з вологою та хімією. Лікується протизапальним кремом, зволожувальним засобом та униканням цих тригерів.

Алергічний контактний дерматит

Шкіра запалюється, бо контактує із зовнішнім алергеном. Найчастіше це метали, барвники, гума, фарби тощо. Може виникати не відразу, а через деякий час. Це індивідуальна реакція шкіри. Часто буває в лікарів, перукарів, робітників, прибиральників. Лікується униканням алергену.

Атопічний дерматит

Це свербляча хвороба, при якій є порушення барʼєру шкіри та неправильна робота її клітинок. Має хронічний та рецидивуючий перебіг. Зазвичай по тілу та обличчю ще наявні атопічні вогнища. Лікується тривалим доглядом за шкірою, нанесенням емолентів та ліків.

Дисгідроз

Проявляється утворенням пухирців, які сверблять, почервонінням, тріщинами. Періодично виникає, переважно в літні місяці. Ліки не виліковують, проте дозволяють хворобу контролювати та зменшувати симптоми.

Екзема

Екзема — сильне ураження шкіри тривалим запаленням. Може супроводжуватись глибокими тріщинами та болем. Екзем є багато видів. На кистях це, наприклад, нумулярна екзема, екзема кінчиків пальців. До речі, дисгідроз, атопічний дерматит та інші види дерматитів можуть проявлятися у вигляді екзем. Потребує сильного і тривалого лікування та в подальшому турботи про шкіру, адже ситуація може повторюватись.

Псоріаз

Може мати різні прояви на кистях. Класичний, у вигляді червоних бляшок, які лущаться і тріскаються. Може уражувати нігті — вони потовщуються, відшаровуються, жовтіють. Рідкісніша форма псоріазу — у вигляді гнійничків на долонях або кінчиках пальців. Потребує потужного тривалого лікування та відповідного стилю життя.

Вірусні інфекції

Найчастіше це — хвороба «рука-нога-рот», збудник — коксакі вірус. Проявляється висипом у вигляді запалення та пухирців. А також синдром «рукавичок і шкарпеток» — у вигляді почервоніння шкіри. Збудник — найчастіше парвовірус.

Дерматоміозит

Ця ревматична хвороба проявляється слабкістю мʼязів і змінами шкіри. Зокрема на кистях навколо суглобів — бляшками та червоними прищиками.

Коли діагноз визначено, варто почати лікування. Крім ліків, важливий догляд за ураженою зоною.

Уникайте тригерів — контролюйте вологість у приміщенні, стережіться перепадів температури, гарячої води. Одягайте рукавички в холодну та вітряну погоду. Уникайте тривалого контакту з водою та агресивними мийними засобами. Користуйтесь захисними рукавичками при готуванні їжі чи прибиранні. Якщо не виходить, змащуйте барʼєрним кремом чи вазеліном кисті перед контактом із вологою. Уникайте вологих серветок і спиртовмісних дезінфекторів.

У догляді користуйтесь ніжним милом для рук, із нейтральним pH, крем-милом, синдетом.

Найважливіше правило — обов’язкове нанесення зволожувального гіпоалергенного крему після кожного миття рук. На ніч рекомендую вазелін.

Катерина БАКІКО,

лікар-дерматолог.