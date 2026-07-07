Квіти, що відцвіли, о цій порі вже починають зав’язувати насіння. Зібрати його не завжди легко. Трішки затримаєшся — і насіння вже осипалося. Тож потрібно спрацювати на випередження. А зробити можна ось що.

У рослин, які схильні до раптового розтріскування коробочок, суцвіття бажано заздалегідь обв’язати шматочком марлі або капронової шкарпетки. Тоді насіння висиплеться прямо в мішечок.

Для рослин із великими суцвіттями або тих, що дозрівають цілими «букетами», наприклад, дельфініум, мальва, наперстянка, краще підійде звичайний крафтовий папір. Коли нижні коробочки на квітконосі вже побуріли, але верхні ще зелені, на все суцвіття просто зверху надягають паперовий пакет (можна звичайний продуктовий) і обв’язують знизу мотузкою навколо стебла. Папір «дихає», тому всередині не утворюється конденсат, і насіння не запліснявіє. Коли стебло повністю висохне, ви просто зрізаєте його при основі, перевертаєте пакет — і все дозріле насіння висипається на дно.

Багато квітів чудово доходять до кондиції, якщо їх зрізати трохи недозрілими. Це люпин, аквилегія, волошки, айстри та чорнобривці. Зрізайте квітконоси або пагони в той момент, коли насіння лише почало забарвлюватися у свій характерний колір. Зібраний матеріал розкладають на 1–2 тижні тонким шаром на папері або в картонних коробках у затіненому, добре провітрюваному місці для остаточного дозарювання та висихання.

Або ж зв’яжіть ці стебла в пучки та підвісьте верхівками донизу в сухому темному приміщенні. Знизу під ними розстеліть стару чисту завісу, простирадло або поставте великі коробки. У міру висихання коробочки розкриватимуться самі, і насіння падатиме на чисту тканину.

Та якщо потрібно зібрати насіння з дуже рідкісного або дорогого сорту, воно може висипатись крізь вічка марлі. Акуратно розріжте використаний і висушений чайний пакет, висипавши вміст. Одягніть його на коробочку і зафіксуйте канцелярською скріпкою або ниткою. Він невагомий, не заважає рослині й затримає навіть найдрібніше насіння.

Ніколи не сушіть насіння на сонці. Ідеальна тара для зберігання — паперові конверти або скляні баночки, закриті тканинною серветкою під резинку.

Катерина ОКУНЬ.