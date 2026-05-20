Нещодавно мої кущі самшиту уразив лютий шкідник цієї рослини — самшитова вогнівка. Як ландшафтний дизайнер знаю, що найкращий захист від неї — інсектициди. Для боротьби з вогнівкою головне — не проґавити момент виходу гусениць із коконів. Тож у травні вже потрібно бути напоготові. Оскільки цей шкідник за сезон дає кілька поколінь, однієї обробки зазвичай недостатньо. Тому варто їх повторювати кожні 30–40 днів. При цьому важливо ретельно обприскувати середину куща, а не лише зверху. Потрібно буквально розсувати гілки руками й рясно змочувати внутрішню частину.

АЛЕ! Є одне велике але! У самшиті дуже люблять вити гнізда пташки: дрозди, кропив’янки, зяблики, вільшанки. Його густа майже непролазна крона забезпечує їм ідеальний захист. Тож якщо ви планували формувальну стрижку, краще відкласти її до моменту, поки пташенята не вилетять із гнізда. І вже тим більше не можна в цей час робити обробки хімічними препаратами. Так було і в мене. Слава Богу, вчасно помітила, що всередині куща гніздечко.

Наталія БАБІЙ. Київська обл.