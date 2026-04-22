Весна — сприятлива пора для посадки декоративної жимолості, або жимолості капріфоль. На відміну від їстівної, декоративні ліани прокидаються трохи пізніше за плодові. Весняна посадка для них є навіть кращою, ніж осіння, оскільки молода рослина встигає добре вкоренитися до перших морозів.

Що врахувати при посадці

Декоративна жимолость — це потужна ліана, яка може виростати до 4–6 метрів. Одразу в день посадки їй обов’язково потрібно забезпечити опору. Це може бути паркан, пергола, арка, стіна будинку. Якщо їй не буде куди плестися, пагони почнуть стелитися по землі та не дадуть гарного вертикального росту. Ця рослина утворює просто неймовірні живоплоти. Однак, на відміну, від, скажімо, плюща, не здатна самостійно чіплятись за опори, тож потребуватиме підв’язування.

Для рясного цвітіння цій рослини обов’язково потрібно сонце. З власного досвіду зазначу, що на один з моїх сортів давала тінь сусідська деревина, і жимолость кілька років відмовлялась цвісти, доки її не пересадили на сонечко. Водночас коріння цієї рослини може страждати від перегріву, тому в прикореневій зоні хорошим рішенням буде висадити низькі квіти або густо замульчувати землю. Також важливо, аби жимолості не дошкуляли холодні вітри — вона любить затишок.

На одному місці ліана живе до 30 років, тому місце готують ретельно. Ґрунт має бути з хорошим дренажем. Також важливо, щоб близько не залягали ґрунтові води. Яму під посадку зробіть заздалегідь, розміром приблизно 40х40х40 см. На дно укладіть шар дренажу. Відстань між рослинами залиште близько 2 м. Але для створення живоплоту можна викопати траншею. Рослина любить багато органіки, тож не завадить одразу заправити яму компостом і додати жменю комплексного мінерального добрива. Тоді в подальшому ліану потрібно буде підживити лише через 2–3 роки. Коренева шийка саджанців має бути на рівні поверхні землі. Для повноцінного запилення і рясного цвітіння рекомендується висаджувати кілька рослин.

Найпоширеніші види

Жимолость капріфоль: найбільш розповсюджена, з кремово-рожевими квітами. Має просто неймовірний солодкий аромат, особливо відчутний ввечері. Капріфоль, власне, й означає «ароматна». Особливо красивий вид — Грехам Томас.

Жимолость Брауна: не може похвалитися ароматом, натомість цвіте майже все літо, дуже яскрава, з вогняно-червоними квітами у формі довгих дзвіночків.

Жимолость Гекрота: має двоколірні квіти, пурпурові ззовні та жовті всередині.

Є й кущові форми, як-от жимолость Маака.

Допомогти прижитись

Поливають декоративну жимолость помірно. Важливо також стежити, щоб не виникало заболочення ґрунту та загнивання коренів. Перші кілька років ліану не обрізають, лише за потреби видаляють відмерлі пагони. Стрижки в цей час можуть бути причиною того, чому жимолость не цвіте. Загалом рослина з тих, про які кажуть: посадив — і забув.

Ягоди декоративної жимолості неїстівні!

Лідія ГЕРАЩЕНКО.