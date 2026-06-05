Оновлено перелік документів, необхідних для видачі посвідчень сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців, що дають право на пільги, інформує Міноборони. Відтепер чітко закріплено, що не потрібно надавати постанову військово-лікарської комісії, якщо є рішення суду про оголошення особи померлою чи встановлення факту загибелі. Зміни до Порядку видачі посвідчень членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час проходження військової служби, підтримав Кабмін за ініціативи Міноборони.

Як змінюється процедура видачі посвідчень

Постанова уточнює перелік документів, які є підставою для видачі посвідчення.

По-перше: закріплюється можливість використання рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим чи встановлення юридичного факту його загибелі як повноцінної підстави для отримання такого посвідчення.

По-друге: розширено винятки щодо необхідності надання постанови ВЛК у випадках, коли судом вже встановлено факт загибелі або військовослужбовця оголошено померлим.

Як працюватиме оновлений порядок

Раніше існувала неоднозначність у застосуванні норм, що створювало труднощі для сімей зниклих безвісти військовослужбовців.

До змін родина мала надати такі документи для оформлення посвідчення:

— витяг із наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу або копію такого наказу;

— свідоцтво про смерть або рішення суду про визнання безвісно відсутнім;

— документ про причини та обставини смерті, який підтверджує, що вона не була наслідком вчинення ним кримінального чи адміністративного правопорушення, перебування у стані сп’яніння або навмисного самоушкодження;

— постанову ВЛК, крім випадків, коли військовослужбовець зник безвісти.

Через це могли виникати проблеми, коли людину довгий час вважали зниклою безвісти, сім’я зверталася до суду й отримувала рішення про оголошення особи померлою або встановлення юридичного факту загибелі.

Після цього формально статус був вже не «зниклий безвісти», тому для оформлення посвідчення від родини могли вимагати постанову ВЛК. Хоча її фізично могло не бути або отримати її було складно.

Відтепер чітко закріплено, що за наявності рішення суду про оголошення особи померлою чи встановлення факту загибелі постанова ВЛК не потрібна, навіть якщо раніше людина мала статус зниклої безвісти. Вимоги щодо надання витягів із наказів (або копій) та документів про причини та обставини смерті залишаються.

Це дозволить зробити процес оформлення посвідчень більш зручним для родин захисників, які мають право на передбачені законодавством пільги.