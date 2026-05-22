Цвітіння рододендрона — справжня розкіш. Цей примхливий красень навесні починає цвісти одним із найперших, а його розкішні кущі густо вкриті піною квітів. Утім, наші читачі нерідко скаржаться на те, що рододендрон дуже важко приживається. Що вже казати про те, щоб дочекатись цвітіння! Тож як зробити так, аби він квітував не гірше, ніж у ботсаду?

«Ці рослини мають досить непростий характер, але якщо з ними подружитись, цвістимуть рясно і довго, — ділиться квітникарка Радміла Бабич з Київщини. На її подвір’ї буяють білі, рожеві та бузкові рододендрони. — Головний секрет полягає у підтримці стабільного середовища навколо коренів. І починати треба ще з моменту посадки. Так, цій квітці обов’язково потрібне кисла земля (рН 4,5–6). У яму для посадки раджу додати суміш, яка складається з 2 частин верхового торфу та по 1 частині хвойного опаду і садової землі. Коренева шийка має бути на рівні ґрунту. Також дуже важливо висадити квітку в легкій півтіні — на палючому сонці рододендрон просто горітиме».

За словами пані Радміли, важливо, щоб під час розпускання бутонів ґрунт був постійно вологим, але не перетвореним на багнюку. Якщо земля хоча б раз пересохне, рододендрон може скинути квіти. Найкраще для поливу використовувати дощову або відстояну воду. Під час цвітіння дати спеціалізоване добриво «Для рододендронів та азалій».

Коренева система в рододендронів поверхнева, через це дуже швидко перегрівається на сонці. У цій ситуації зарадить мульчування. Обов’язково додайте до мульчі кислий торф, хвойний опад або подрібнену соснову кору. Шар мульчі завтовшки 5–7 см захистить коріння від перегріву та допоможе утримувати вологу, радить квітникарка.

Як тільки окремі квітки в суцвітті почнуть в’янути, бажано їх видаляти. Це зупиняє формування насіння, і рослина спрямує всі сили на закладання квіткових бруньок для наступного року. При цьому важливо не пошкодити маленькі ростові бруньки, розташовані прямо під суцвіттям. Вони згодом дадуть нові пагони. Суцвіття пані Радміла радить обережно виламувати, а не обрізувати секатором. Також нагадує, що землю треба періодично підкислювати.

У середньому один кущ квітне від 2 до 3 тижнів.

