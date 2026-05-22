Донька ще з підліткового віку страждає від прищів на обличчі, гнійників, які то зникають, то знову з’являються. Лікарі прописували мазі, креми, але кардинально вони нічого не змінили. У «Порадниці» ви друкуєте час від часу поради лікаря-дерматолога Катерини Бакіко. Можливо, вона зможе допомогти?

Антоніна Володимирівна.

Йдеться про акне. Це хронічна хвороба шкіри, яка проявляється прищиками, комедонами, гнійниками та вузлами. Майже всі з ним стикалися — хтось мав кілька прищиків у підлітковому віці протягом певного періоду, а хтось роками має періодичні загострення. Якщо хвороба проявляється не сильно, для її лікування використовуємо зовнішні засоби, а для більш важких випадків — внутрішні медикаменти.

На жаль, жодні з них не виліковують хворобу назавжди та з гарантією. Акне в кращому випадку входить у ремісію на певний період, у гіршому — поки ви лікуєте акне, воно в ремісії, а коли припиняєте, хвороба знову стає активною.

У складних випадках, коли є рубці, глибокі вузли, рекомендовані внутрішні ретиноїди — це спеціальні ліки від вугрів. Вони діють там, де іншим лікам це не під силу, вони — найсильніші ліки. Адже швидко забирають вугрі, будь-якої важкості.

Та бувають ситуації, коли пацієнти звертаються знову після курсу ретиноїдів зі скаргою, чому хвороба нікуди не поділася. Ось чому.

Часто в пацієнтів є завищені очікування щодо ретиноїдів. Вони думають, що це чарівна паличка, яка зцілить їх від акне. Насправді все не так просто. Ці ліки дійсно мають вражаючі результати, але вони теж не виліковують акне. Їх основне завдання — полегшити вугреву хворобу, з важкої форми зробити легку. А легка форма акне — це не відсутність прищів. Після курсу ретиноїдів акне відновиться, проте в легшій формі: прищі будуть менші та виникатимуть рідше, ніж до застосування ліків. Тому не треба боятись висипу після закінчення курсу. Невірний курс лікування. Для надійного ефекту потрібно набрати курсову дозу ізотретиноїну 120–150 мг на кг. Тоді більш імовірно, що акне не повернеться. Бувають виключення — інтермітуючі, низькі, короткі або тривалі курси, поширені серед лікарів у США, але це радше винятки, які застосовують нечасто. Немає підтримувального лікування. Після курсу внутрішніх ліків припиняють прийом капсул, але лікування на цьому не завершується, тому переходимо до зовнішніх засобів. Зазвичай це зовнішні ретиноїди або бензоїл пероксид. Використовуємо їх тривало, роками, інколи змінюючи залежно від ситуації. Їх потрібно наносити на всю шкіру обличчя чи тулуба, на якій були вугрі, а не точково на висип, який виникає. Важливо, щоб шкіра постійно насичувалася ліками для контролю акне. Поодинокі висипи, спалахи, пов’язані з циклом тощо, допускаються і не є чимось страшним. Не виключені тригери. Якщо є надмірне оволосіння, порушення менструального циклу, безпліддя, потрібно виключити гіперандрогенію та гормональні порушення. Деякі ліки можуть провокувати акне. Також велику роль відіграють зовнішні тригери: сонце, жирні креми та олії, занадто агресивний догляд за шкірою, подразники. Дуже рідко акне може бути асоційоване з ураженням суглобів та складок шкіри, і це теж потребує іншого підходу. Парадоксальне ретиноїд-асоційоване фульмінантне акне. Це сильне погіршення акне, яке виникає від дії ретиноїдів, які б мали навпаки — лікувати це акне. Не плутати з загостренням акне на початку лікування, що буває в більшості. Це рідкісна їх побічна дія. У таких випадках знижують їх дозу/відміняють, але тимчасово, натомість застосовують протизапальні ліки. І все ж бувають випадки, коли все зроблено правильно, а хвороба все одно спалахує знову і знову, зокрема й у важкій формі. У такому разі може бути застосований повторний курс ретиноїдів.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматолог.