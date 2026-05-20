Центр протидії дезінформації спільно з СБУ та МВС розробили для громадян інструкцію щодо дій в умовах терористичної загрози, яка допоможе вчасно розпізнати небезпеку та захистити себе.

* Не наближайтеся до покинутих речей. Не намагайтеся самостійно перевірити такі предмети або затримувати підозрілих осіб. Повідомляйте про них за номером телефону 101, 102 або 112.

* Категорично відмовляйтеся передавати, доставляти або зберігати пакунки чи інші речі на прохання незнайомців.

* Будьте пильними щодо сторонніх осіб, які намагаються незаконно проникнути до будівель: державних установ, громадських закладів, житлових будинків тощо.

* Не спілкуйтеся в месенджерах із незнайомими людьми, особливо тими, хто пропонує гроші або «легкий» заробіток. Повідомляйте про підозрілих осіб в чат-бот СБУ t.me/spaly_fsb_bot

* Обмежуйте доступ до профілів і використовуйте налаштування приватності в соцмережах.

* Підлітки є пріоритетною ціллю для ворога через їхню активність у соцмережах. Пояснюйте небезпеку спілкування з незнайомцями.

* Дотримуйтеся правил комендантської години.

* Не передавайте свої персональні дані невідомим особам. Не публікуйте особисту інформацію, яка може бути використана проти вас.

* Поясніть своєму оточенню (особливо дітям та людям старшого віку), як працюють методи вербування, зокрема шляхом шантажу або залякування.

* Якщо вас просять щось сфотографувати, зняти на відео об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, мости тощо — це може бути спроба залучити вас до організації теракту.

* Користуйтеся лише перевіреними ресурсами для отримання інформації та пошуку роботи.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Вербувальники використовують психологічний вплив, маніпулюючи емоціями та вразливістю. Вони починають із незначних, на перший погляд, безпечних доручень, а згодом поступово залучають людину до виконання протиправних завдань, що можуть мати ознаки диверсійної або терористичної діяльності.

Участь у терористичній діяльності передбачає кримінальну відповідальність. Покарання є невідворотним. Добровільне звернення до правоохоронних органів до вчинення злочину може бути підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом.

Якщо вам потрібна допомога, консультація чи інформація — телефонуйте 112.

За відсутності мобільного зв’язку використовуйте доступний Wi-Fi та звертайтеся до служб через застосунок 112 Ukraine.

Гаряча лінія СБУ: 1516 або 0 800 501 482.

Електронна пошта СБУ: callcenter@ssu.gov.ua

Чат-бот «Спали ФСБшника»: @spaly_fsb_bot