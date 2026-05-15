Наша сім’я вже двічі потерпала від російських обстрілів. Слава Богу, обійшлося без значних травм, але по психологічну допомогу для наших дітей довелося звертатися. Загалом хотілося б дізнатися, хто, за яких умов має право на оформлення статусу дітей, які потерпіли від війни.
Марина. Харківська обл.
Дитина, котра постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, має право на спеціальний статус. Як його оформити, роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.
Хто має право
Дитина, яка до досягнення нею повноліття і внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:
— отримала поранення, контузію, каліцтво;
— зазнала фізичного чи сексуального насильства;
— була викрадена, депортована або примусово переміщена за межі України;
— залучалася до участі у військових формуваннях;
— незаконно утримувалася, зокрема в полоні;
— зазнала психологічного насильства;
— її батьки або один із них, інший законний представник зникли безвісти за особливих обставин або померли (загинули) через отримані внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів поранення, контузії або каліцтва на території України чи за кордоном;
— була позбавлена батьківського піклування внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Куди звертатися
Для отримання статусу потрібно звернутися із заявою до найближчої служби у справах дітей.
Рішення про надання статусу або відмову в його наданні приймає орган опіки та піклування на підставі документів протягом 30 календарних днів із дати реєстрації заяви про надання статусу.
Відмова, скасування
Відмовити в наданні статусу можуть у разі відсутності одного з необхідних документів.
Скасувати статус — якщо відомості в документах недостовірні чи не підтвердилися обставини вчинення щодо дитини злочину.
Рішення про відмову чи скасування статусу можуть бути оскаржені в суді.
Досягнення дитиною повноліття — не підстава для скасування статусу.
Що в рішенні
У рішенні зазначають:
— прізвище, ім’я, по батькові;
— дату народження;
— серію та номер свідоцтва про народження/паспорта;
— адресу місця проживання/перебування дитини;
— обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (за винятком сексуального насильства, яке позначається літерою «А»).
Хто може звернутися:
— законний представник дитини (батьки, усиновлювачі);
— сама дитина (з 14 років);
— представник органу опіки та піклування (у разі, якщо дитина переміщується без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють);
— родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра, вітчим, мачуха).
Необхідні документи
Для отримання статусу подають:
— заяву про надання статусу;
— згоду на обробку персональних даних;
засвідчені копії:
— документів, що посвідчують особу дитини та заявника (свідоцтво про народження/паспорт тощо);
— документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;
— документів, що підтверджують фактичні обставини тощо.
Повний перелік документів можна дізнатися в Порядку, затвердженому постановою Кабміну від 05.04.2017 р №268 або в службі у справах дітей.
Що дає статус
На державному рівні зараз не передбачено грошових виплат чи компенсацій.
У державних і комунальних закладах освіти може забезпечуватися безоплатне гаряче харчування для дітей з числа ВПО, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
Також пільги можуть встановлюватися на місцевому рівні.
На державному рівні додаткові пільги та компенсації можуть бути визначені пізніше.
