Наша сім’я вже двічі потерпала від російських обстрілів. Слава Богу, обійшлося без значних травм, але по психологічну допомогу для наших дітей довелося звертатися. Загалом хотілося б дізнатися, хто, за яких умов має право на оформлення статусу дітей, які потерпіли від війни.

Марина. Харківська обл.

Дитина, котра постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, має право на спеціальний статус. Як його оформити, роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто має право

Дитина, яка до досягнення нею повноліття і внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

— отримала поранення, контузію, каліцтво;

— зазнала фізичного чи сексуального насильства;

— була викрадена, депортована або примусово переміщена за межі України;

— залучалася до участі у військових формуваннях;

— незаконно утримувалася, зокрема в полоні;

— зазнала психологічного насильства;

— її батьки або один із них, інший законний представник зникли безвісти за особливих обставин або померли (загинули) через отримані внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів поранення, контузії або каліцтва на території України чи за кордоном;

— була позбавлена батьківського піклування внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Куди звертатися

Для отримання статусу потрібно звернутися із заявою до найближчої служби у справах дітей.

Рішення про надання статусу або відмову в його наданні приймає орган опіки та піклування на підставі документів протягом 30 календарних днів із дати реєстрації заяви про надання статусу.

Відмова, скасування

Відмовити в наданні статусу можуть у разі відсутності одного з необхідних документів.

Скасувати статус — якщо відомості в документах недостовірні чи не підтвердилися обставини вчинення щодо дитини злочину.

Рішення про відмову чи скасування статусу можуть бути оскаржені в суді.

Досягнення дитиною повноліття — не підстава для скасування статусу.

Що в рішенні

У рішенні зазначають:

— прізвище, ім’я, по батькові;

— дату народження;

— серію та номер свідоцтва про народження/паспорта;

— адресу місця проживання/перебування дитини;

— обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (за винятком сексуального насильства, яке позначається літерою «А»).

Хто може звернутися:

— законний представник дитини (батьки, усиновлювачі);

— сама дитина (з 14 років);

— представник органу опіки та піклування (у разі, якщо дитина переміщується без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють);

— родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра, вітчим, мачуха).

Необхідні документи

Для отримання статусу подають:

— заяву про надання статусу;

— згоду на обробку персональних даних;

засвідчені копії:

— документів, що посвідчують особу дитини та заявника (свідоцтво про народження/паспорт тощо);

— документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;

— документів, що підтверджують фактичні обставини тощо.

Повний перелік документів можна дізнатися в Порядку, затвердженому постановою Кабміну від 05.04.2017 р №268 або в службі у справах дітей.

Що дає статус

На державному рівні зараз не передбачено грошових виплат чи компенсацій.

У державних і комунальних закладах освіти може забезпечуватися безоплатне гаряче харчування для дітей з числа ВПО, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Також пільги можуть встановлюватися на місцевому рівні.

На державному рівні додаткові пільги та компенсації можуть бути визначені пізніше.