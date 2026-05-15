Від того, яким буде догляд за садовою суницею (полуницею) в період цвітіння, значною мірою залежатиме майбутній врожай: кількість, розмір і смак ягід.

Поливи. Під час цвітіння полуниця потребує багато вологи, але не перезволоження. Грунт має бути вологим на глибині близько 20 см. Залежно від погоди зволожують грядки 1–2 рази на тиждень. Поливають обов’язково під корінь. Краплі води на квітах можуть змивати пилок або спровокувати розвиток сірої гнилі на кущиках. Використовують лише відстояну теплу воду. Холодна вода з-під крана чи криниці — це стрес, через який кущ може скинути зав’язь.

Підживлення. У цей час рослинам вже не потрібен азот, натомість необхідні мікроелементи для формування плодів: фосфор, калій і бор. Калій відповідає за цукристість ягід. Для калійних підживлень можна використовувати сульфат калію або деревний попіл (склянка на відро води). Зав’язування плодів стимулює борна кислота: 2–5 г розчиніть у склянці гарячої води, а потім змішайте з 10 л води. Обприскайте кущі по листю та квітах у похмуру погоду або ввечері. Досить зробити одне таке підживлення під час цвітіння.

Обрізання вусів. Якщо не плануєте розмножувати полуницю, видаляйте всі вуса, що з’являються. Вони забирають до третини поживних речовин. Можна також видалити старе, підсохле або нижнє листя, яке затінює квіти.

Мульчування. Ягоди полуниці розташовані близько до землі, через що уражуються гнилями та брудняться. Аби запобігти цьому, встеліть землю під кущами соломою або хвоєю. Це збереже вологу, стримає бур’яни та залишить ягоди чистими. Якщо мульчі немає, після кожного поливу обережно розпушуйте землю, але дуже поверхнево, щоб не пошкодити коріння, яке розташоване близько до поверхні ґрунту.

Запилення. Якщо погода похмура і бджіл мало, обприскайте грядку слабким розчином меду (ст.л. на літр води). Це привабить комах-запилювачів.

Важливо! Під час цвітіння категорично заборонено використовувати агресивні хімічні інсектициди: вони загрожують життю бджіл та інших комах-запилювачів. Якщо помітили шкідників, використовуйте лише біопрепарати або народні методи. Обробляти краще тільки рано-вранці або після заходу сонця. Якщо на листках з’явилися ознаки білого нальоту (борошниста роса), можна використати звичайну молочну сироватку (1 л на 10 л води). Вона створює тонку кислу плівку, в якій грибок гине.

А якщо вдарив заморозок?

Оскільки квіти полуниці розташовані низько над землею, вони особливо вразливі до холодного повітря. Якщо температура опускається нижче 0 градусів, у них чорніє серединка і вони можуть загинути. Найкраще, що можна зробити у такій ситуації, накрити грядки агроволокном. Біле агроволокно щільністю 17–30 г на кв.м здатне вберегти рослини від морозу до мінус 3–5 градусів. При цьому краще не укладати матеріал прямо на квіти, а накинути на низькі дуги. Так створюється повітряний прошарок, який працює як термос.

Вранці, як тільки вийде сонце і температура підійметься вище нуля, агроволокно треба зняти або відкрити торці, щоб до квітів прилетіли бджоли. Якщо ж не встигли вкрити і зранку побачили іній на листі, обприскайте кущики антистресовими препаратами.

