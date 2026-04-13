Під час висаджування саду дуже важливо не допустити загущення. А для цього потрібно чітко витримувати відстань між деревами. Для сильнорослих у ряду залишають відстань 4–6 м, між рядами 5–7 м. Для середньорослих — 3–4 м та 4–5 м відповідно. Коренева система дерева зазвичай у 1,5–2 рази ширша за його крону. Якщо посадити занадто тісно, між ними почнеться боротьба за воду та поживні речовини. При цьому надземним органам не вистачатиме світла. До того ж загущений сад — це ідеальне середовище для розповсюдження парші, борошнистої роси та моніліозу. Ряди краще розташовувати з півночі на південь. У міжряддях молодого саду можна висіяти зелень, бобові, ранню капусту, редиску, часник та цибулю, чорнобривці, календулу, настурцію. Хорошим рішенням також будуть сидерати — гірчиця та фацелія.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.