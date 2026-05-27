Фахівці із супроводу щодня взаємодіють із ветеранами, їхніми родинами, сім’ями полеглих: допомагають зорієнтуватися у державних програмах підтримки, доступних можливостях, надають базову допомогу у вирішенні повсякденних питань, роз’яснюють у Мінветеранів.
Важливо й те, що більшість фахівців із супроводу — це самі ветерани або члени їхніх родин. Саме вони найкраще розуміють реальні потреби та знають, яку допомогу слід надавати.
До фахівця із супроводу можна звернутися з такими запитаннями.
* Статуси
Фахівці пояснюють, які статуси передбачені законодавством, допомагають зібрати необхідні документи та пройти всі етапи оформлення.
* Грошові виплати та соціальна допомога
Консультують щодо доступних виплат і компенсацій, допомагають подати заявки та відстежити їх розгляд.
* Лікування, реабілітація та протезування
Допомагають зорієнтуватися в медичних і реабілітаційних послугах, пояснюють, куди звертатися і як отримати необхідну допомогу.
* Психологічна підтримка
Скеровують до фахівців і програм психологічної допомоги для ветеранів та їхніх родин.
* Працевлаштування та кар’єра
Допомагають визначити професійні можливості, знайти роботу, пройти навчання або змінити напрям діяльності.
* Гранти та власна справа
Інформують про можливості для започаткування чи розвитку бізнесу, допомагають підготуватися до участі у грантових програмах.
* Житло та житлові питання
Пояснюють механізми отримання житла або компенсацій, допомагають стати на облік і пройти необхідні процедури.
* Освіта та навчання
Консультують щодо вступу, перекваліфікації та доступних освітніх програм.
* Підтримка родин загиблих
Надають супровід родинам загиблих воїнів, допомагаючи з оформленням пільг, виплат і отриманням необхідних послуг.
Знайти фахівця із супроводу ветеранів можна онлайн через цифрову платформу «Ветеран Pro» у «Дії», а також через підрозділи з питань ветеранської політики, які функціонують в областях, районах і громадах.
