Фахівці із супроводу щодня взаємодіють із ветеранами, їхніми родинами, сім’ями полеглих: допомагають зорієнтуватися у державних програмах підтримки, доступних можливостях, надають базову допомогу у вирішенні повсякденних питань, роз’яснюють у Мінветеранів.

Важливо й те, що більшість фахівців із супроводу — це самі ветерани або члени їхніх родин. Саме вони найкраще розуміють реальні потреби та знають, яку допомогу слід надавати.

До фахівця із супроводу можна звернутися з такими запитаннями.

* Статуси

Фахівці пояснюють, які статуси передбачені законодавством, допомагають зібрати необхідні документи та пройти всі етапи оформлення.

* Грошові виплати та соціальна допомога

Консультують щодо доступних виплат і компенсацій, допомагають подати заявки та відстежити їх розгляд.

* Лікування, реабілітація та протезування

Допомагають зорієнтуватися в медичних і реабілітаційних послугах, пояснюють, куди звертатися і як отримати необхідну допомогу.

* Психологічна підтримка

Скеровують до фахівців і програм психологічної допомоги для ветеранів та їхніх родин.

* Працевлаштування та кар’єра

Допомагають визначити професійні можливості, знайти роботу, пройти навчання або змінити напрям діяльності.

* Гранти та власна справа

Інформують про можливості для започаткування чи розвитку бізнесу, допомагають підготуватися до участі у грантових програмах.

* Житло та житлові питання

Пояснюють механізми отримання житла або компенсацій, допомагають стати на облік і пройти необхідні процедури.

* Освіта та навчання

Консультують щодо вступу, перекваліфікації та доступних освітніх програм.

* Підтримка родин загиблих

Надають супровід родинам загиблих воїнів, допомагаючи з оформленням пільг, виплат і отриманням необхідних послуг.

Знайти фахівця із супроводу ветеранів можна онлайн через цифрову платформу «Ветеран Pro» у «Дії», а також через підрозділи з питань ветеранської політики, які функціонують в областях, районах і громадах.