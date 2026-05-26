На п’ятий рік широкомасштабної війни в Україні десятки тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Частина з них — військовослужбовці, і важливо, що вони вважаються живими, допоки немає офіційного підтвердження загибелі.

Ідентифікація є складною міжвідомчою процедурою. Вона здійснюється відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, законодавства у сфері судово-медичної експертизи, обліку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також нормативно-правових актів Кабміну, нагадують у Міноборони.

Відтак кожен військовий повинен здати ДНК-зразок. Ця процедура є обов’язковою.

Як

Береться епітелій із внутрішньої поверхні щоки, про що у військовий квиток вносять помітку.

Їхати нікуди не потрібно — процедуру проводять у військових частинах у присутності та під контролем уповноваженої особи.

Куди

Зразки зберігають у підрозділі Міноборони — Центрі обліку геномної інформації (телефон гарячої лінії Центру: +38 0(66) 037-04-73).

Навіщо

Зразки ДНК військовослужбовців беруть виключно для розшуку осіб, які зникли безвісти, та для ідентифікації загиблих (тіл, останків або їх фрагментів). Інші дослідження з ДНК не проводяться і не можуть бути проведені.