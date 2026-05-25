Мін’юст спільно з Нацбанком України розпочав інформаційний проєкт, присвячений фінансовим правам і фінансовій грамотності військовослужбовців та членів їхніх родин. Мета — надати прості та зрозумілі роз’яснення щодо управління фінансами в умовах служби та підвищити обізнаність захисників у цій сфері. Перший матеріал з цієї серії — про те, як рідним військовослужбовця отримати можливість використовувати кошти на його банківському рахунку, поки він несе службу.

Обмежений доступ до зв’язку та банківських сервісів під час служби часто ускладнює вирішення фінансових питань. Один із дієвих інструментів — оформлення довіреності, яка дозволяє іншій особі розпоряджатися рахунком військовослужбовця.

* Право на дії

Довіреність — це документ, який надає представнику право діяти від імені військовослужбовця. Зокрема, він може:

— звертатися до банку та отримувати інформацію про рахунок;

— знімати кошти, здійснювати перекази, оплачувати рахунки;

— відкривати чи закривати рахунки;

— подавати заяви та підписувати документи.

Представником може бути будь-яка повнолітня дієздатна особа (родич або інша довірена людина). Можна визначити як одну, так і кількох осіб.

* Чим вона відрізняється від додаткової картки

Додаткова картка дозволяє користуватися коштами, але не дає права діяти від імені військовослужбовця в банку. Натомість довіреність охоплює ширший спектр юридичних дій і не потребує його особистої присутності для оформлення картки.

* Як оформити

Документ складається у довільній формі, але має містити:

— дані довірителя і представника;

— реквізити рахунку;

— чіткий перелік повноважень;

— строк дії (за потреби), дату і місце складання;

— підписи сторін.

Важливо максимально конкретно визначити, які дії дозволені представнику.

* Хто може посвідчити

Під час воєнного стану це можуть зробити:

— нотаріус;

— посадова особа органу місцевого самоврядування (у сільській місцевості);

— командир військової частини;

— керівник або лікар військового медзакладу (якщо ви на лікуванні);

— уповноважений працівник банку.

Довіреності, посвідчені командирами або медичними закладами, мають таку ж юридичну силу, як і нотаріальні.

* На що звернути увагу

Довіреність може бути строковою або безстроковою.

Засвідчення командиром є безоплатним.

Для користування довіреністю представнику знадобляться паспорт і РНОКПП.