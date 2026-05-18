Маю батьківську хату в селі, в якій зараз ніхто не живе, газ не споживається. А платіжки за послугу з розподілу газу надходять. Чи повинен я платити за послугу, яку практично ніхто не отримує, і звідкіля беруться ті розрахунки?

Василь МИЛАЩУК.

Так, повинні платити. Кожен клієнт, чия оселя приєднана до газорозподільної системи, оплачує за розподіл (доставку) природного газу в обсязі, встановленому НКРЕКП як мінімальні обсяги річної замовленої потужності. Тобто навіть якщо споживач тимчасово не проживає за своєю адресою, оплату за розподіл газу нараховують, тож платіжки потрібно оплачувати в повному обсязі, наголошують у «Газорозподільних мережах України». Адже оплата відбувається не за спожитий газ, а за доставку його до оселі та обслуговування мережі газопроводів.

Зазвичай тариф на доставку газу розраховують так: беруть фактичний обсяг використаного газу, скажімо, за період із жовтня 2024 року до вересня 2025-го, множать на тариф місцевого облгазу (він різний у кожному регіоні) і ділять отриману суму на 12 місяців.

Але водночас є і мінімальна обов’язкова плата, навіть якщо газом у домогосподарстві не користуються. Залежить вона від установленого там обладнання:

39 кубометрів на рік — якщо газ потрібен тільки для приготування їжі;

126 кубометрів — якщо газ використовують для приготування їжі та підігріву води;

314 кубометрів — якщо газ використовують і для опалення.

Це офіційно прописані норми, і вони застосовуються до всіх. Якщо ж хочете взагалі не платити за доставку газу, просто перекрити вентиль недостатньо. Потрібно повністю розірвати договір із оператором і від’єднати своє помешкання від газорозподільної системи механічним шляхом. І тільки після цього нарахування за розподіл газу припиняється. Але варто знати: якщо згодом вирішите підключитися знову — за це доведеться заплатити окремо.