Після травневого оновлення переліку «Доступних ліків» у ньому з’явилося кілька «моїх» препаратів, які мушу постійно приймати. Хочеться знати детальніше, які суми доплати мають бути, а які препарати можна буде придбати безкоштовно?

Валентин Віталійович.

Із 4 травня 2026 року діє оновлений Перелік лікарських засобів для реімбурсації за Програмою медичних гарантій. До програми додано оригінальні інноваційні лікарські засоби, які застосовують для лікування серцево-судинних захворювань (зокрема, для профілактики інсультів і тромбозів), цукрового діабету 2 типу та хронічних захворювань легень, уточнює НСЗУ.

Йдеться, зокрема, про препарати Ксарелто, Прадакса, Еліквіс, Форксіга, Джардінс, а також лікарські засоби на основі аторвастатину.

Ці препарати призначають при станах, які потребують тривалого лікування і контролю, тому можливість отримувати їх із відшкодуванням — це про регулярність терапії та зменшення витрат на лікування.

І саме для оригінальних препаратів, доданих до програми, діє новий механізм відшкодування, за яким держава компенсує фіксовану суму за упаковку, а фактична доплата пацієнта залежить від ціни в аптеці. Такий підхід одразу створює умови для зменшення витрат пацієнтів на лікування.

У Переліку встановлено граничну роздрібну ціну за упаковку препарату, фіксовану частку реімбурсації та доплату пацієнта.

Зокрема, для оригінальних інноваційних лікарських засобів:

ЕЛІКВІС 5 мг №60 — розмір реімбурсації 578,09 грн;

ПРАДАКСА 150 мг №60 — 718,29 грн;

ФОРКСІГА 10 мг №30 — 834,61 грн;

ДЖАРДІНС 10 мг №30 — 848,53 грн;

КСАРЕЛТО 15 мг №14 — 252,16 грн;

КСАРЕЛТО 15 мг №42 — 755,34 грн;

КСАРЕЛТО 20 мг №28 — 509,61 грн;

КСАРЕЛТО 20 мг №100 — 1630,94 грн.

Тобто для вищезгаданих торговельних найменувань фіксується саме розмір реімбурсації, а не сума доплати пацієнта, як для всіх інших лікарських засобів програми.

Важливо. Остаточна сума доплати пацієнта формується залежно від роздрібної ціни препарату в аптеці на момент придбання. Тобто чим нижча ціна за упаковку в аптеці, тим нижча доплата пацієнта. Держава свою частку в усіх випадках відшкодовує незмінно.

Наприклад, для Ксарелто 20 мг №28 (МНН Ривароксабан) держава відшкодовує 509,61 грн. Якщо препарат коштує близько 1019 грн, пацієнт доплатить 509 грн. Якщо ж ціна в аптеці нижча — 850 грн — доплата пацієнта зменшиться до 349,39 грн.

Водночас для діючої речовини ривароксабан до програми включено генеричний аналог — Фенікс. Для нього вартість у межах Переліку повністю покривається державою, тому пацієнт може отримати препарат без доплати.

Окремо про Форксігу (дапагліфлозин) і Джардінс (емпагліфлозин): ці препарати застосовують для лікування цукрового діабету 2 типу, а також можуть використовувати при серцево-судинних або ниркових ускладненнях. Водночас у програмі «Доступні ліки» їх відшкодовують саме при діагнозі цукровий діабет 2 типу.

Щоб отримати препарат, потрібно звернутися до лікаря залежно від захворювання. Електронні рецепти на ці препарати можуть виписувати сімейні лікарі, терапевти, кардіологи, ендокринологи, пульмонологи. Для цих лікарських засобів формувати окремий план лікування в ЕСОЗ не потрібно. Рішення про призначення приймає лікар у межах клінічної практики та стану пацієнта.