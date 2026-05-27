Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (тобто до 1 січня 2004 року), зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (ст.24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

До 1 січня 2004 року періоди навчання за денною формою здобуття освіти у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах (крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти), в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі зараховують до стажу роботи (пункт «д» ст.56 Закону України «Про пенсійне забезпечення»).

Періоди навчання можуть зараховувати до стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці, якщо підставою для внесення записів до трудової книжки про зарахування на навчання та відрахування з навчання зазначено реквізити відповідних наказів або реквізити документа про освіту (диплом, свідоцтво тощо) — номер і дата видачі.

Водночас періоди навчання підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Окрім того, для підтвердження періоду навчання за денною формою здобуття освіти приймають довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального курсу або окремих його етапів (пункт 8 Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабміну від 12.08.93 №637).

Довідково. Навчальний курс — завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. Початок і закінчення навчання студента на конкретному курсі оформляють відповідними (перевідними) наказами.