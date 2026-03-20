Березневі обробки саду бордоською рідиною ефективні в боротьбі зі спорами грибків (збудників парші, моніліозу, антракнозу). Пригадаємо, як приготувати її правильно. Адже якщо просто змішати компоненти суміші абияк, випаде осад, і вона або заб’є обприскувач, або спалить рослини. Тож головне правило: розчин мідного купоросу вливають у розчин вапна, а не навпаки.

Чим менше розпустилися бруньки, тим міцнішим може бути розчин. Скажімо, в березні — на початку квітня проводять так зване «блакитне обприскування» 3-відсотковим розчином. Його здійснюють, тільки-но середньодобова температура піднялася до 5 градусів, але бруньки ще не набубнявіли і не почали розкриватися. Для приготування такого розчину в 10 л води змішують 300 г мідного купоросу та 300–400 г вапна. Після такої обробки дерева стають блакитними, звідси і назва.

Пізніше, у квітні, коли бруньки вже набубнявіли і їхні кінчики ледь-ледь позеленіли, здійснюють обробки по зеленому конусу. Концентрація розчину має бути слабкіша — його роблять 1-відсотковим (100 г купоросу та 100–150 г вапна на 10 л води).

Тож приготуйте два пластикових або емальованих, без сколів, відра та довгу палицю. У першому відрі розчиніть у 5 л теплої води мідний купорос, оскільки в холодній він розчиняється дуже повільно. У другому відрі розчиніть в такій же кількості води вапно. Ретельно розмішайте, щоб вийшла однорідна суспензія.

Візьміть палицю і почніть активно перемішувати вапняне молоко. Тонкою цівкою повільно вливайте розчин мідного купоросу в розчин вапна. У результаті отримаєте рідину красивого небесно-блакитного кольору.

Тест на цвях

Якщо приготували суміш правильно, вона має бути слаболужною або нейтральною. Якщо в ній забагато міді, рослина отримає опіки.

Щоб перевірити правильність пропорції, візьміть звичайний, не іржавий, цвях і опустіть у готову рідину на 3–4 хв.

Якщо на цвяху з’явився червоний наліт міді — суміш надто кисла і треба додати ще трохи вапняного молока. Якщо цвях не змінився — все ідеально.

Вона не зберігається

Обов’язково заливайте суміш в обприскувач через кілька шарів марлі або дрібне сито, бо частинки вапна заб’ють форсунки. Використовуйте суміш одразу після приготування: вже через 2–6 год. рідина починає збиватися в пластівці, які заб’ють обприскувач. Не змішуйте з жодними іншими препаратами: бордоська рідина несумісна з більшістю фунгіцидів та інсектицидів.

Для роботи вбирають сухий безвітряний день. Найкраще обробляти вранці, після того, як зійшла роса, або ввечері. Не варто обробляти, якщо вночі ще очікуються сильні заморозки.

Іван СИМАКОВ, садівник.