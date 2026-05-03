Лаваш – це справжній «рятівник», коли потрібно приготувати щось смачне, швидке і з того, що є в холодильнику. Лаваш універсальний: його можна смажити, запікати або їсти холодним. Сьогодні це буде ще й вельми корисно, бо серед інгредієнтів — кисломолочний сир, який є одним із найцінніших продуктів для здоров’я.
- 300 г кисломолочного сиру
- 70 г твердого сиру
- 2–3 ст.л. сметани
- кріп
- спеції
- 2 листи лаваша
- 2 яйця
- 50 мл води
- олія для смаження
Лаваш розрізаємо на стрічки, має бути 8 штук. Кисломолочний сир з’єднуємо з твердим натертим сиром, додаємо кріп, спеції та сметану (якщо сир сухий, додаємо більше). Перемішуємо й викладаємо на лаваш, утворюючи конвертики.
Порада: як зробити конвертики із лаваша. Покладіть ложку начинки на самий край смужки, але не по центру, а в кутик (щоб утворився трикутник). Загорніть куточок з начинкою так, щоб зріз лаваша збігся з боковою лінією смужки (вийде перший трикутник). Продовжуйте перевертати цей трикутник далі вздовж смужки, доки вона закінчиться. Кінчик лаваша можна заправити всередину «кишеньки», щоб трикутник не розпався.
Яйця збиваємо, додаємо сіль і трішки води. Конвертики опускаємо в кляр і підсмажуємо до золотавості на середньому вогні.
Для подачі можна розрізати навпіл. Смачного!
Леся БУШМА.
