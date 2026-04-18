Чудова варіація класики, яка додає страві екзотичного аромату та приємної текстури.

Для млинчиків:

500 мл молока кімнатної температури

3–4 яйця

200–220 г борошна

1–2 ст.л. цукру

дрібка солі

3 ст.л. олії

Для начинки:

500 г кисломолочного сиру

75 г цукру

10 г ванільного цукру

1 жовток

50 г кокосової стружки

35 г кокосового сиропу

75 г сметани

Для заливки:

2 яйця

100 г сметани

100 г згущеного молока

Спочатку готуємо начинку . До сиру додайте цукор, кокосову стружку, сироп, жовтки, сметану і все ретельно перемішайте.

Млинці. У глибокій мисці збийте яйця з цукром та сіллю до легкої піни. Додайте приблизно 1/3 молока і перемішайте. Поступово всипайте просіяне борошно, постійно помішуючи віничком або міксером на низькій швидкості. Тісто має стати густим і однорідним. Влийте решту молока тонкою цівкою, продовжуючи помішувати. Наприкінці додайте олію. Дайте тісту постояти 15–20 хв. Це важливо, щоб клейковина розійшлася — тоді налисники не рватимуться.

Добре розігрійте пательню. Перед першим налисником можна змастити її краплею олії. Наливайте тісто тонким шаром, швидко повертаючи пательню по колу. Смажте на середньому вогні до легкого золотавого кольору з обох боків. Млинчики виходять великі, діаметром 26 см.

Готові млинчики розріжте на 4 частини. На кожну покладіть начинку і згорніть. Виходять маленькі, як пальчики, млинчики.

На дно форми покладіть столову ложку вершкового масла, складіть млинчики. І так кожен шар — перекладаємо маслом. Скільки буде шарів? Залежить від вашого бажання і форми.

Заливка. Змішайте всі інгредієнти для заливки до однорідної консистенції та залийте млинці.

Випікайте в духовці при 180 градусах 20 хв. Смачного!

Леся БУШМА.