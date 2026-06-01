Якщо на ваших щоках без об’єктивних причин почав часто «розквітати» стійкий рум’янець, то це може бути першим симптомом розацеа — поширеної дерматологічної патології. «Порадниця» з’ясувала, чому вона виникає та як позбутися небажаного почервоніння.

Ремісія чергується із загостренням

— Розацеа — це хронічне запальне захворювання шкіри, основною ознакою якого є стійке почервоніння центральної частини обличчя: щік, носа, чола та підборіддя, — пояснює лікар-дерматовенеролог вищої категорії Володимир АГАФОНОВ (на фото). — Рідше розацеа вражає шию, груди, вуха та волосисту частину голови. З розвитком недуги до почервоніння додаються інші елементи — судинні зірочки, дрібні висипання, потовщення шкіри на окремих ділянках.

Захворювання відрізняється хвилеподібним перебігом із чергуванням періодів загострення та ремісії. Розацеа частіше діагностують у жінок, але важче протікає в чоловіків. Додаткові фактори ризику — вік старше 45 років, світла, тонка та суха шкіра.

Інша назва розацеа — «рожеві вугри».

У чому причина

За словами фахівця, точні причини розвитку розацеа досі не з’ясовані. Але основними тригерами, що запускають запальний процес, вважають:

— генетичну схильність;

— різні хронічні захворювання: судинні та ендокринні патології, проблеми зі шлунково-кишковим трактом, порушення обміну речовин;

— імунологічні розлади;

— інфекційні захворювання шкіри;

— зловживання сонячними ваннами;

— шкідливі звички;

— підвищену активність шкірного кліща демодекс;

— агресивні косметичні процедури, неправильний догляд за обличчям;

— різкі перепади температур (від спеки до холоду та навпаки);

— хронічний стрес;

— вплив на шкіру деяких ліків, гормональних кремів і мазей;

— період менопаузи та клімаксу в жінок.

Зазвичай захворювання розвивається при сукупності відразу декількох факторів ризику.

Як проявляється

Підступність розацеа полягає в тому, що на початковій стадії її часто приймають за звичайну чутливість шкіри, оскільки центр обличчя червоніє лише під впливом тригерів: хвилювання, алкоголю, холодного повітря. Але уважна людина може помітити, що почервоніння триває довше, ніж зазвичай, і виглядає яскравішим. Згодом воно стає постійним.

На наступній стадії внаслідок розширення судин на шкірі з’являються судинні зірочки або сіточки. На пізнішому етапі запалення посилюється й на обличчі виникають поодинокі або множинні висипання — це можуть бути як просто опуклі вузлики, так і гнійники.

До інших поширених симптомів розацеї належать набряк шкіри, відчуття жару, поколювання, свербіння, стягнутості.

Можливе ураження очей

Приблизно в кожного п’ятого пацієнта запалення шкіри поєднується з ураженням очей. При офтальморозацеї спостерігається почервоніння, печіння та свербіж очей, відчуття в них стороннього тіла, погіршення зору, поява світлочутливості. У деяких хворих очні симптоми з’являються раніше шкірних проявів, що ускладнює діагностику.

Діагностика та лікування

— При підозрі на розацеа необхідна консультація дерматолога, — каже Володимир Агафонов. — Захворювання зазвичай діагностують на основі характерних клінічних симптомів без додаткових обстежень. Іноді потрібно виключити шкірні патології зі схожими проявами.

Специфічного лікування розацеа немає, тому терапія спрямована на контроль симптомів, запобігання прогресуванню хвороби та поліпшення зовнішнього вигляду шкіри. Обов’язково коригують спосіб життя, підбирають правильний догляд за шкірою та виключають фактори ризику. Часто цих заходів на ранніх стадіях захворювання достатньо.

У більш важких випадках, залежно від стадії та форми розацеа, вираженості симптомів, можуть призначати ретиноїди, антибіотики, протизапальні мазі, креми та гелі, лазерне лікування, фото- та кріотерапію, фізіопроцедури.

Просто, але ефективно

Для запобігання рецидивам захворювання:

— виключіть тривале перебування на сонці, навіть у холодну пору року використовуйте крем для обличчя з сонцезахисним фактором не нижче 30;

— не відвідуйте лазню та сауну, не приймайте контрастний душ;

— уникайте тривалого та надмірного фізичного навантаження;

— обирайте лише «м’які» косметичні засоби, що не містять спирту, ментолу, абразивних частинок, сильних ароматизаторів;

— намагайтеся звести до мінімуму стрес і сильні емоційні потрясіння;

— відмовтеся від пряних, гострих і солоних страв, копченостей, занадто гарячої та холодної їжі, алкоголю; мінімізуйте вживання цукру, кофеїну, «швидких» вуглеводів;

— вживайте більше овочів і фруктів, молочнокислих продуктів, пийте достатню кількість води.

Ірина КАДЧЕНКО.