Цивільні особи, яких незаконно позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії рф проти України, зниклі безвісти за особливих обставин, а також їхні родини мають право на державну підтримку.

Офіс Омбудсмана України розробив для цієї категорії громадян Дорожню карту, в якій зібрана узагальнена інформація про правові гарантії постраждалих і механізми їхньої реалізації: https://is.gd/HHhoVJ.

Однак усі ці гарантії стають доступними лише після офіційного встановлення факту позбавлення особистої свободи. У Мін’юсті пояснюють, як його встановити.

Заяву можуть подати:

— сама особа після звільнення;

— член сім’ї;

— законний представник.

До заяви потрібно додати:

— документи, що підтверджують громадянство України;

— документи про родинні зв’язки або повноваження представника (якщо заяву подає член сім’ї чи представник);

— будь-які документи або відомості, що підтверджують факт і обставини позбавлення свободи;

— витяг з ЄРДР (за наявності); інформацію від органів безпеки та сил оборони (за наявності).

Заяву подають до Міністерства розвитку громад і територій України: 01135, м. Київ, проспект Берестейський, 14;

miu@mtu.gov.ua

0(44) 351-48-01.

Докладніше можна ознайомитися за посиланням https://is.gd/pKx9jM