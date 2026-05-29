Імплантація та заміна електрокардіостимулятора є безоплатною для пацієнта: за проведення операцій медичним закладам сплачує НСЗУ, а необхідні медичні вироби держава централізовано закуповує та постачає в лікарні, нагадують у відомстві.

Цього року змінено підходи до оплати кардіологічних втручань: замість єдиного тарифу запроваджено диференціацію залежно від складності операцій. Відтак змінилася й вартість відповідних послуг.

* Імплантація та заміна електрокардіостимулятора, всієї системи, висока складність — 83148 грн.

* Імплантація та заміна електрокардіостимулятора, всієї системи, низька складність — 56943 грн.

* Встановлення та заміна генератора електрокардіостимулятора, висока складність — 51423 грн.

* Встановлення та заміна генератора електрокардіостимулятора, низька складність — 35857 грн.

Інші процедури з електрокардіостимулятором — 51772 грн.

Такі операції проводять у межах пакетів медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня». Наразі їх виконують 79 медичних закладів, які мають договір із НСЗУ. Перелік доступний за посиланням: https://cutt.ly/itYrIelU

Важливо пам’ятати: для пацієнта це повністю безоплатна медична допомога. Програма медичних гарантій покриває весь цикл лікування — від обстежень і проведення операції до анестезії, інтенсивної терапії та післяопераційного лікування.

Окремо держава забезпечує пацієнтів медичними виробами, зокрема електрокардіостимуляторами, які централізовано закуповують і постачають у лікарні. Вони також є безоплатними для пацієнта. Перевірити наявність медвиробу в конкретній лікарні можна через чат-бот: https://t.me/medpro_ukraine_bot

Якщо в закладі заявляють про необхідність оплатити операцію або медичні вироби, про це важливо повідомити НСЗУ — через контакт-центр 16-77 або форму звернення на сайті. Детальний алгоритм подання звернення:

https://cutt.ly/2tYrOY4z