Люди, котрі проживають, працюють чи навчаються в гірських населених пунктах, можуть отримати відповідне посвідчення. Воно дає додаткові соціальні гарантії, наприклад, збільшену пенсію чи стипендію. Хто саме може його отримати, за яких умов і куди для цього потрібно звертатися, розповідають у Безоплатній правничій допомозі.

Хто може отримати

Особи, які постійно проживають у гірських населених пунктах.

Особи, які постійно працюють у гірських населених пунктах (зокрема філіях, представництвах, відділеннях, інших відокремлених підрозділах на робочих місцях, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту).

Особи, які навчаються на денних відділенням навчальних закладів, розташованих у гірських населених пунктах.

Жителі інших населених пунктів та особи, які проживають або працюють поза їх межами (зокрема на лісогосподарських підприємствах, гідрометеостанціях, заставах, в обсерваторіях тощо), якщо умови проживання відповідають критеріям, визначеним Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

За яких умов видають документ

Пред’явлення паспорта громадянина України, свідоцтва про народження (для осіб віком до 14 років) чи тимчасового посвідчення громадянина України і подання:

— заяви;

— витягу з реєстру територіальної громади — для громадян, які постійно проживають у гірському населеному пункті (зокрема дітей);

— довідки з місця роботи для громадян, які постійно працюють у гірському населеному пункті;

— довідки із закладу освіти — для громадян, які навчаються на денному відділенні в закладах освіти, розташованих у гірському населеному пункті;

— фото розміром 30х40 мм.

Куди звертатися

До органу соцзахисту населення за місцем постійного проживання.

Також можна звернутися до ЦНАП або уповноваженої особи місцевої ради — у такому разі заяву з документами передадуть до органу соцзахисту впродовж 5 робочих днів.

Видає посвідчення посадова особа виконавчого органу або ЦНАП.

Рішення про надання або відмову в наданні ухвалять у місячний строк із дня надходження заяви та пакета документів.

Чи можуть відмовити у видачі

Так, якщо відсутні документи чи відомості.

Або виявлено факт недостовірності даних, зазначених у заяві.

Якщо вам відмовили — це рішення можна оскаржити в суді.

Коли воно втрачає цінність

За рішенням органу, який його видавав:

— змінено місце проживання або роботи в гірському населеному пункті;

— змінилися умови постійного проживання;

— завершено навчання на денній формі у закладі, розташованому в гірському населеному пункті.