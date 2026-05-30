Усі ми любимо соковиті котлети, але мало хто знає, що рибні котлети корисніші за м’ясні. Рибний білок засвоюється людським організмом значно швидше (за 2–3 год.), тоді як яловичина може перетравлюватися до 6 год. Крім того, навіть після термічної обробки в рибних котлетах зберігається значна частина фосфору та йоду.

1 кг будь-якого рибного фаршу

1–2 яйця

цибулина

2–3 ст.л. панірувальних сухарів

сіль, перець за смаком

Цибулину нарізати на великі шматочки і пасерувати на вершковому маслі. Пропустити через м’ясорубку і додати до фаршу. Посолити, поперчити, додати яйця і панірувальні сухарі. Все ретельно перемішати, сформувати продовгуваті котлети. Смажити на олії, присипаній борошном, до готовності. Готові котлети викласти на паперовий рушник, що увібралася зайва олія. Виходять смачні й соковиті котлети.

Секрет соковитості від шеф-кухарів

Рибний фарш дещо сухіший за м’ясний. Щоб котлети танули в роті, досвідчені кулінари використовують цікаві додатки.

Терте яблуко або кабачок дають вологу, але не змінюють кардинально смак риби.

Маленький шматочок льодяного масла, покладений всередину кожної котлети перед смаженням, створює ефект «котлети по-київськи».

В українській традиції до фаршу з нежирної риби (наприклад, щуки чи хека) часто додають трохи перекрученого сала — це робить текстуру неймовірно ніжною.

Леся БУШМА.