Люди звикли самі себе лікувати. Не тому, що безвідповідальні. А тому, що так склалося — десятиліттями їм не пояснювали, а призначали. Не питали, а вирішували. І так навчилися: знайди щось перевірене, ковтни, і нехай воно тихо робить свою справу.

* Аспірин — не оберіг

Ось він — маленький, білий, майже домашній. Його знає кожна бабуся, кожна тривожна донька, яка гуглить симптоми о другій ночі. Його дають «про всяк випадок». Його п’ють після новин про чийсь інфаркт. Після п’ятдесяти. Після шістдесяти. Просто так. Бо «він же не шкодить».

Але скажу вам прямо: аспірин — не оберіг, і кров — не одна.

Є тромб, який народжується в артерії, — там, де атеросклеротична бляшка, де звуження, де тромбоцити злипаються в момент розриву. Це одна фізика небезпеки. І тут антитромбоцитарні препарати (аспірин, клопідогрель) справді мають сенс.

А є тромб, який формується там, де кров застоюється, — у вені, у вушку лівого передсердя при фібриляції передсердь. Там головну роль грає вже не тромбоцит, а сама система згортання. Й аспірин — театральна декорація там, де потрібна справжня стіна. Не захист, а його ілюзія.

Саме тому аспірин, клопідогрель і прямі оральні антикоагулянти — це не «одна група на вибір, залежно від настрою». Це три різні відповіді на три принципово різні механізми загрози.

Коли аспірин справді потрібен? Якщо у вас вже є атеросклеротичне серцево-судинне захворювання — перенесений інфаркт, ішемічний інсульт не через фібриляцію передсердь, стентування, шунтування, підтверджена ішемічна хвороба серця — аспірин для вторинної профілактики залишається обґрунтованим вибором.

Але пити аспірин «просто після сорока, для профілактики» — це вже міф, який давно пережив себе. Для первинної профілактики його рутинно не рекомендують. А людям після шістдесяти пити аспірин без чітких показань взагалі не радять — ризик кровотечі може перевищити будь-яку уявну користь.

І ще одне, про що треба сказати гучно: аспірин не «чистить судини». Не лікує тривогу. Не замінює контроль тиску, холестерину, цукру. Просто нам легше ковтнути маленьку таблетку, ніж прийняти велику правду: основна загроза часто не в тому, що не п’ємо аспірин, а в тому, що роками не лікуємо причину.

* Коли потрібен клопідогрель і чому він не «аспірин номер два»

Клопідогрель — теж антитромбоцитарний, але зі своєю логікою. Він може замінити аспірин, якщо той не підходить. У профілактиці повторного некардіоемболічного інсульту обидва можуть використовуватися як монотерапія.

Якщо був малий ішемічний інсульт або ТІА — короткий курс подвійної терапії, аспірин плюс клопідогрель приблизно на 21 день, може суттєво знизити ризик повторної події. Але далі зазвичай лишають один препарат. Не два назавжди.

Після стентування подвійна терапія триває щонайменше близько 6 місяців при стабільній коронарній хворобі, після гострого коронарного синдрому — часто до 12 місяців, якщо ризик кровотечі не переважає. Це етап лікування. Не довічна звичка без перегляду.

* Коли цих двох антитромбоцитарних препаратів замало

Якщо у вас фібриляція передсердь — міркування змінюються повністю.

Для профілактики інсульту тут зазвичай потрібен не аспірин і не клопідогрель, а антикоагулянт: апіксабан, ривароксабан, дабігатран або едоксабан. Сучасні рекомендації однозначно віддають перевагу саме їм перед варфарином у більшості пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь.

І дуже важлива річ, яку треба знати: додавати аспірин до антикоагулянту «щоб було надійніше» не рекомендують, якщо немає окремої судинної події чи процедури. Бо користі може не додатися. А кровотеч — так.

Антикоагулянти також потрібні при тромбозі глибоких вен і тромбоемболії легеневої артерії. Там інша фізика тромбу, інша логіка лікування. І підміняти одне одним — означає лікуватися «майже правильно».

А «майже» у судинній медицині — це не поблажка. Це подія, яка відбувається одного разу і без попередження. Маємо знати це.

Тому правильне запитання звучить не так: «Що сильніше — аспірин, клопідогрель чи антикоагулянт?» А: «Який саме механізм загрози живе в моєму тілі?» Бо судина не пробачає приблизності. Вона довго мовчить — як мовчать старі будинки перед тріщиною. А потім одного дня тріщина стає подією.

Бережіть себе.

Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.