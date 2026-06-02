Закон передбачає компенсації на оплату за квартплату, газ, воду, опалення та електроенергію:

— 75 відсотків — для учасників бойових дій (УБД);

— 100 відсотків — для осіб із інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ), роз’яснюють у Правозахисному центрі для військових «Принцип».

Ці пільги в таких же розмірах поширюються і на родини УБД та ОІВВ. Їх розраховують на фіксований розмір площі: 21 кв.м на кожну особу, яка проживає у квартирі + 10,5 кв.м, якщо має сім’ю.

Наприклад, для ветерана з дружиною пільгова площа становитиме 21+21+10,5=52,5 кв.м. Якщо квартира більша — пільга поширюватиметься лише на вказану частину.

Якщо ветеран і члени родини, які живуть з ним, є непрацездатними, — пільгу розрахують на 42 кв.м на особу + 21,5 кв.м на сім’ю. Тобто на 63,5 кв.м для сімʼї з двох людей.

Пільги на воду, газ та електрику для побутових потреб розраховують на обʼєми в межах середніх норм споживання.

Суми у платіжках залишаться незмінними, а пільга надійде у вигляді грошової компенсації на банківський рахунок.

* Що для цього потрібно

Зібрати документи.

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код (РНОКПП).

Посвідчення УБД або ОІВВ.

Реквізити організацій-надавачів послуг та особисті рахунки особи в них (ця інформація є у платіжках).

Довідка з реквізитами банківського рахунку.

Паспорти/свідоцтва про народження та РНОКПП дружини і дітей (якщо пільга на сім’ю).

Подати заяву.

Особисто — в сервісному центрі ПФУ, ЦНАП або через виконавчі органи місцевих рад.

Поштою — надіслати пакет документів до ПФУ.

Онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок ПФУ.

* Скільки чекати рішення

За результатом перевірки складають Акт, який підтверджує, що за цією адресою справді мешкає родина УБД чи ОІВВ.

ПФУ розглядає заяву протягом 10 днів, а про рішення має повідомити протягом 3 днів.

Важливо! Податися на пільгу можна для власної або орендованої квартири (за наявності договору оренди).

Якщо особа має право на кілька статусів (наприклад, і УБД, і ОІВВ), вона може обрати той, де пільга більша (ОІВВ дає 100 відсотків замість 75).

Якщо ветеран не може подати заяву особисто, це можуть зробити члени його родини — дружина, чоловік, батьки. У такому разі їм потрібно надати документ, що підтверджує родинний зв’язок (наприклад, свідоцтво про шлюб).