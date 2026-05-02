Цей салат вважають ідеальним з погляду гастрономії через баланс текстур. М’які, волокнисті крабові палички контрастують із соковитою, пружною м’якоттю помідора. А твердий сир і хрусткий болгарський перець додають повний спектр тактильних відчуттів під час їжі.

15 крабових паличок

2 помідори

1 болгарський перець

100 г твердого сиру

70 г майонезу

сіль і перець за смаком

Помідори помити та нарізати кубиками або четвертинками. Болгарський перець почистити від насіння і нарізати соломкою. Крабові палички — смужками або кубиками. Сир натерти на тертушці. У великій мисці з’єднати всі інгредієнти. Заправите майонезом, додати сіль і перець за смаком. Подавати можна відразу або охолодити 10–15 хв., щоб салат став ще соковитішим.

Леся БУШМА.