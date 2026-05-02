Цей салат вважають ідеальним з погляду гастрономії через баланс текстур. М’які, волокнисті крабові палички контрастують із соковитою, пружною м’якоттю помідора. А твердий сир і хрусткий болгарський перець додають повний спектр тактильних відчуттів під час їжі.
- 15 крабових паличок
- 2 помідори
- 1 болгарський перець
- 100 г твердого сиру
- 70 г майонезу
- сіль і перець за смаком
Помідори помити та нарізати кубиками або четвертинками. Болгарський перець почистити від насіння і нарізати соломкою. Крабові палички — смужками або кубиками. Сир натерти на тертушці. У великій мисці з’єднати всі інгредієнти. Заправите майонезом, додати сіль і перець за смаком. Подавати можна відразу або охолодити 10–15 хв., щоб салат став ще соковитішим.
Леся БУШМА.
