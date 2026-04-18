Суп із кльоцками — це справжня «комфортна їжа», яка має глибоке коріння в українській кухні та безліч цікавих нюансів. Слово «кльоцки» походить від німецького klößchen (маленька грудка), але в Україні ця страва настільки прижилася, що стала рідною. У різних регіонах їх називають по-різному: галушки, палюшки (якщо вони з картоплі) або навіть «щипані макарони».
- 3 л води
- 3 курячих стегенця
- цибулина
- морквина
- 2 ст.л. олії
- 5 картоплин
- зелень за смаком
- лавровий лист
Для галушок:
- 2–3 яйця
- борошно
- сіль
Стегенця промийте під холодною водою.
Порада. Якщо хочете отримати менш жирний (дієтичний) бульйон, обов’язково зніміть шкіру та видаліть видимі шматочки жиру.
Покладіть стегенця в каструлю і залийте холодною водою.
- Холодна вода «витягує» смак із м’яса в бульйон, тоді як окріп «запечатує» його всередині.
Доведіть до кипіння на середньому вогні. Щойно почне з’являтися сіра піна (шум), ретельно знімайте її ложкою або ситечком.
На олії підсмажте подрібнену цибулю й натерту на тертушці моркву.
Готуємо кльоцки. Яйця збийте виделкою, посоліть, додайте борошно (стільки, щоб тісто було густе і повільно сповзало з ложки).
У готовий бульйон додайте засмажку з цибулі та моркви, порізану картоплю, сіль, мелений перець, лавровий лист.
Далі додайте кльоцки: чайною ложкою беремо тісто і кладемо в бульйон, перед цим ложку слід вмочати в гарячу воду (суп), щоб тісто легенько сповзало. Варимо до готовності картоплі та кльоцок. Готовий супчик посипаємо зеленню.
Леся БУШМА.
