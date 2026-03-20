Побілка стовбурів дерев, безперечно, є дуже важливою процедурою. Втім, чи знали ви, що замість побілки дерева можна обмотати білим нетканим матеріалом (агроволокном) або спеціальними садовими бинтами? Це ідеальний варіант для молодих саджанців з ніжною корою, яку вапно може пересушити. На жаль, садоводи рідко беруть до уваги той факт, що дерева до 3 років білити не рекомендується. Крім того, такий захист не змиє дощ.

Перед обмотуванням обов’язково очистіть стовбур від старої мертвої кори, моху та лишайників. Потім, за температури 4–5 градусів, обробіть дерево препаратами міді, щоб знищити шкідників і спори грибків, які зимували в корі.

Обмотуйте дерево тільки в суху погоду, кора під матеріалом має бути абсолютно сухою. Починайте роботу знизу, від самої кореневої шийки, і рухайтеся вгору до перших скелетних гілок. Кожен наступний виток має перекривати попередній на 2–3 см. Це робиться для того, щоб під матеріал не потрапляла вода та не заповзали шкідники. Матеріал має прилягати щільно, але не перетискати стовбур, щоб дерево мало можливість трохи розширюватися під час росту.

Обмотку зазвичай тримають до того моменту, коли мине загроза нічних заморозків і сонячних опіків. Періодично перевіряйте стан кори під бинтами. За температури 10–15 градусів активізуються такі шкідники, як яблуневий квіткоїд, який може намагатися залізти під обмотку.

Леонід КАРПИШИН. Хмельницька обл.