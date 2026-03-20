У моєї сестри понад шість років тому зник безвісти син під час АТО. Довго сподівалися на диво. Марно. Згодом оголосили його померлим. А тепер з’явилася інформація, ще офіційно не підтверджена, що буцімто він у російському полоні. Як бути родичам, на які правові наслідки чекати?

Віра Миколаївна.

Коли людина зникає безвісти й дуже довго не виходить на зв’язок, її рідні опиняються у ситуації невизначеності. У таких випадках законодавство дозволяє звернутися до суду для оголошення особи померлою. Це дає можливість врегулювати правові питання, які виникли внаслідок її відсутності. Трапляються й випадки, коли той, кого вважали померлим, повернувся чи дав про себе знати. Тоді насправді постає запитання — які ж правові наслідки цього.

Особа, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня завершення воєнних дій, роз’яснюють у Мін’юсті. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

Правові наслідки

* Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті (частина перша ст.47 Цивільного кодексу України; далі — ЦК).

Після набрання законної сили рішенням про оголошення її померлою суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, — до відповідного органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна (частина друга ст.308 Цивільного процесуального кодексу України; далі — ЦПК).

Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом п’яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження (частина друга ст.47 ЦК).

* Правові наслідки появи людини, яка була оголошена померлою: скасування рішення суду про це та скасування актового запису про смерть.

Згідно з частиною першою ст.48 ЦК, якщо фізична особа, яка була оголошена померлою, з’явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що постановив рішення про оголошення її померлою, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи скасовує рішення суду про оголошення фізичної особи померлою.

Статтею 309 ЦПК встановлено, що суд призначає справу до слухання за участю фізичної особи, оголошеної померлою, заявника та інших заінтересованих осіб. Тобто особиста присутність цієї особи на судовому засіданні є обов’язковою.

Копію рішення суд надсилає відповідному органу ДРАЦС для скасування актового запису про смерть.

Повернення майна

Незалежно від часу своєї появи людина має право вимагати від особи, яка володіє її майном, його повернення, якщо воно збереглося та безоплатно перейшло до неї після оголошення фізичної особи померлою, за винятком майна, придбаного за набувальною давністю, а також грошей та цінних паперів на пред’явника (частина друга ст.48 ЦК).

Відповідно до частин третьої та четвертої ст.48 ЦК особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов’язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива.

У разі неможливості повернути майно в натурі відшкодовується його вартість.

У випадку, якщо майно перейшло у власність держави, Автономної Республіки Крим або територіальної громади і було реалізоване ними, цій особі повертається сума, одержана від його реалізації.

Поновлення шлюбу

Якщо особа, яка була оголошена померлою, з’явилася, і відповідне рішення суду та актовий запис про смерть скасовані, її шлюб з іншою особою поновлюється, за умови, що ніхто з подружжя не перебуває у повторному шлюбі (ст.118 Сімейного кодексу України).