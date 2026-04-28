Президент України підписав закон про звільнення власників пошкодженого або зруйнованого житла від сплати комунальних послуг, інформує Урядовий портал.
Раніше Верховна Рада ухвалила Закон України «Про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги та інших платежів, передбачених законодавством, у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна».
Документ установлює правила щодо нарахування житлово-комунальних послуг в умовах, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій в період воєнного стану.
Зокрема, передбачено:
— припинення нарахування плати за ЖКП та інших платежів у разі знищення об’єкта нерухомого майна;
— призупинення нарахування плати у разі пошкодження житла на період, коли воно не може повноцінно використовуватися.
Окремі положення також передбачають:
— вимоги до управителів багатоквартирних будинків надавати звіти про надані послуги для кожного будинку окремо;
— особливості врегулювання заборгованості споживачів за ЖКП, що виникла після 24 лютого 2022 року, зокрема за період тимчасової окупації;
— особливості врегулювання заборгованості підприємств житлово-комунальної сфери за товари, роботи та послуги, яка утворилася після 24 лютого 2022 року за період тимчасової окупації.
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
