Президент України підписав закон про звільнення власників пошкодженого або зруйнованого житла від сплати комунальних послуг, інформує Урядовий портал.

Раніше Верховна Рада ухвалила Закон України «Про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги та інших платежів, передбачених законодавством, у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна».

Документ установлює правила щодо нарахування житлово-комунальних послуг в умовах, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій в період воєнного стану.

Зокрема, передбачено:

— припинення нарахування плати за ЖКП та інших платежів у разі знищення об’єкта нерухомого майна;

— призупинення нарахування плати у разі пошкодження житла на період, коли воно не може повноцінно використовуватися.

Окремі положення також передбачають:

— вимоги до управителів багатоквартирних будинків надавати звіти про надані послуги для кожного будинку окремо;

— особливості врегулювання заборгованості споживачів за ЖКП, що виникла після 24 лютого 2022 року, зокрема за період тимчасової окупації;

— особливості врегулювання заборгованості підприємств житлово-комунальної сфери за товари, роботи та послуги, яка утворилася після 24 лютого 2022 року за період тимчасової окупації.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.