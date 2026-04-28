Цього року державна програма «Доступні ліки» суттєво оновлюється: до неї включать значну кількість препаратів, які можна буде отримати безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом, йдеться на Урядовому порталі.

Пріоритет Програми медичних гарантій на 2026 рік — профілактика, раннє виявлення, лікування та реабілітація пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Такі хвороби спричиняють близько 60 відсотків передчасних смертей. Цьогоріч у березні до переліку «Доступних ліків» вже додали 37 нових препаратів у різних дозуваннях, у квітні створили основу для включення нових лікарських засобів. Нині перелік програми налічує 748 позицій.

А з 1 липня до програми реімбурсації мають увійти препарати для амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, що рекомендуються медичними протоколами та доступні в Україні.