Кабмін ухвалив постанову, яка розширює підстави підтвердження факту постійного проживання громадян на території населених пунктів, віднесених до зони безумовного (обов’язкового) відселення та зони гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Це необхідно для призначення доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, наданий у зв’язку із проживанням станом на 26 квітня 1986 року чи в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року на цих територіях.

Рішенням, зокрема, розширено перелік випадків, коли людина може звернутися до тимчасової комісії для встановлення відомостей про своє постійне проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або зоні гарантованого добровільного відселення станом на вищезазначені періоди. Йдеться про ситуації, коли відповідні дані відсутні в паспорті громадянина України у формі книжечки, в Єдиному державному демографічному реєстрі або у відомчій інформаційній системі ДМС.

Також Уряд продовжив строк реалізації експериментального проєкту щодо внесення до реєстру територіальної громади відомостей про проживання таких осіб в зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 р. чи у період з 26 квітня 1986 р. до 1 січня 1993 р. — до 30 вересня 2026 року. Це дозволить більшій кількості людей скористатися механізмом підтвердження даних, якщо історична інформація про їхнє місце проживання не була своєчасно внесена до державних реєстрів.

Мета рішення — забезпечити справедливий підхід до людей, які мають право на доплату до пенсії, однак не можуть реалізувати його через відсутність або неповноту відомостей у державних інформаційних системах не з власної вини.

Експериментальний проєкт діє з жовтня 2025 року. Він запроваджений для випадків, коли підтвердити факт постійного проживання станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року на території населених пунктів, віднесених до зони безумовного (обов’язкового) відселення та зони гарантованого добровільного відселення, у стандартний спосіб неможливо — зокрема через втрату або знищення документів, руйнування житла, проживання разом із батьками або зміну місця проживання в межах відповідних зон. На рівні обласних військових адміністрацій було створено 8 тимчасових комісій, які розглядають такі звернення.