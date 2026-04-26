Встановлення причинного зв’язку між захворюванням, інвалідністю або смертю та дією іонізуючого випромінювання й інших шкідливих чинників унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС здійснюється відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», нагадують у МОЗ. Встановлений причинний зв’язок є підставою для подальших рішень, зокрема під час оцінювання повсякденного функціонування особи.

* Що для цього потрібно

Зібрати документи відповідно до категорії (учасник ліквідації, потерпілий/потерпіла дитина після досягнення 18 років). Пройти відповідну експертну комісію для встановлення причинного зв’язку та отримати документ(и), що його підтверджують. За потреби — пройти оцінювання повсякденного функціонування для встановлення або оновлення причини інвалідності на підставі документів експертних комісій. Із отриманими документами звернутися до структурного підрозділу соціального захисту населення щодо пенсій/виплат/допомог (відповідно до встановленої причини та групи інвалідності).

* Кому це актуально

Законодавство, зокрема, стосується:

— учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

— потерпілих від Чорнобильської катастрофи, включно з дітьми.

* Встановлення причинного зв’язку

Причинний зв’язок між захворюванням, пов’язаним із Чорнобильською катастрофою, та частковою або повною втратою працездатності визнається встановленим, якщо його підтверджено під час стаціонарного обстеження.

Окремо передбачено: причинний зв’язок визнається встановленим незалежно від наявності дозиметричних показників чи їх відсутності.

Підтвердження здійснюється під час стаціонарного обстеження:

уповноваженою медичною комісією не нижче обласного рівня, або спеціалізованими медичними установами Міноборони, МВС, СБУ, які мають ліцензію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

У 2026 році складовими системи експертизи зі встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок Чорнобильської катастрофи будуть експертні комісії:

— для дорослих — Центральна міжвідомча експертна комісія та Львівська регіональна міжвідомча експертна комісія;

— для дітей — Рівненська обласна дитяча спеціалізована лікарсько-консультативна комісія.

Комісії керуються наказом МОЗ від 17.05.97 №150. У разі потреби встановлення причинного зв’язку осіб скеровують до зазначених комісій.

Перелік необхідних документів для розгляду комісіями розміщено на їхніх офіційних вебсайтах.

* Проходження оцінювання повсякденного функціонування

Після проходження відповідної експертної комісії та отримання документів, що підтверджують причинний зв’язок, пацієнта може бути скеровано на оцінювання повсякденного функціонування. Під час оцінювання:

— може бути встановлена інвалідність, причиною якої буде визначено пов’язаність із Чорнобильською катастрофою — на основі документів зазначених вище комісій;

— може бути оновлено причину інвалідності, у якій буде визначено пов’язаність з Чорнобильською катастрофою — на основі документів зазначених вище комісій.

Особи, котрі стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, проходять оцінювання у визначеному законодавством порядку у строк, визначений рішенням МСЕК або ЕКОПФО.

При стійких незворотних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефективності будь-яких видів реабілітаційних заходів, а також після досягнення пенсійного віку (в тому числі на пільгових умовах) групу інвалідності встановлюють безстроково.

Порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи затверджений постановою Кабміну №1338 «Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи». На підставі документів, що підтверджують причинний зв’язок із Чорнобильською катастрофою, експертна команда може встановити одну з причин інвалідності:

— поранення/травми/контузії/каліцтва/захворювання або інші ушкодження здоров’я, пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, ядерних аварій, ядерних випробувань, участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами під час виконання обов’язків військової служби або службових обов’язків;

— захворювання, пов’язані з впливом радіоактивного опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС;

— захворювання, пов’язані з роботами з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

* Необхідні документи

Для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

— посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відповідної категорії;

— експертний висновок про причинний зв’язок захворювання з Чорнобильською катастрофою, що надається уповноваженою медичною комісією не нижче обласного рівня або спеціалізованими медичними установами (закладами охорони здоров’я) Міноборони, МВС, СБУ, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (експертний висновок міжвідомчої експертної комісії), або

рішення (постанова) військово-лікарської, медичної (військово-лікарської), лікарсько-експертної комісії про причинний зв’язок захворювання з Чорнобильською катастрофою.

Для осіб, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи:

— посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи відповідної категорії;

— експертний висновок міжвідомчої експертної комісії.

Для потерпілих дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, у разі досягнення ними 18 років:

— посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, серії «Д»;

— вкладка до нього;

— експертний висновок міжвідомчої експертної комісії.

* Звернення до органів соцзахисту

У разі встановлення інвалідності з причинами, зазначеними вище, люди з інвалідністю при зверненні до структурного підрозділу соцзахисту населення можуть мати право на державні пенсії, виплати та допомоги відповідно до нормативно-правових актів:

— постанова КМУ від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) — визначає підходи до обчислення пенсій, зокрема щодо відшкодування фактичних збитків для пенсії по інвалідності як відсотка втрати працездатності;

— постанова КМУ від 20.09.2005 №936 (Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) — передбачає виплату компенсацій та допомоги окремих видів залежно від категорії постраждалого та групи інвалідності;

— постанова КМУ від 26.10.2016 №760 (Порядок виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян) — встановлює, що виплата одноразової компенсації здійснюється за заявою, поданою заінтересованою особою протягом шести місяців з дати встановлення інвалідності або смерті годувальника;

— постанова КМУ від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» — визначає виплату щорічної допомоги на оздоровлення залежно від групи інвалідності та категорії постраждалого.