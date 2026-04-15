Хочу поділитися досвідом розмноження ожини відводками. Свого часу мені з Польщі привезли кілька кущиків ожини, що родила велетенськими ягодами. Шкода, що не знала сорту, та й до пуття не розбиралася, як ту ожину розмножувати, хоча дуже хотіла мати більше таких кущиків.

Одного разу надовго поїхала з дому, і за цей час моя ожина сильно розрослась. Пагони повиростали на кілька метрів, позгинались, і в місцях, де прилягали до землі, пустили корінці. Тож коли приїхала, залишилось обережно відділити вкорінені пагони від материнських кущиків, а наступної весни висадити на постійне місце.

Виявилось, розмножити ожину відводками дуже просто. Втім, бажано все ж трішки їй допомогти. Навесні, до початку активного розпускання листя, виберіть сильний, здоровий однорічний пагін. Викопайте поруч із кущем траншею завглибшки близько 10–15 см. Щоб стимулювати утворення коренів, у тих місцях на корі, де будуть бруньки, можна зробити легкі надрізи. Вкладіть пагін у канавку та притисніть металевими скобами чи чимось важкеньким. Засипте пагін родючим ґрунтом, але верхівку залиште над землею. Стежте, щоб місце прикопування було постійно вологим протягом усієї весни та літа. І вже до кінця літа в місцях контакту із землею утворяться корені, а з бруньок виростуть нові вертикальні пагони. Але з відокремленням поспішати не варто. Краще залишити молодий кущ з’єднаним із материнською рослиною до наступної весни. Так він отримає максимум живлення і краще перезимує.

Надія КОРЧОМНА. Чернівецька обл.