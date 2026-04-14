На початку 2026 року програму кредитів на житло «єОселя» офіційно розширили, зрівнявши в правах мобілізованих військовослужбовців із контрактниками. До цих змін мобілізовані могли розраховувати лише на загальну ставку 7 відсотків.

Про основні умови програми та їх оновлення розповідають у Правозахисному центрі для військових «Принцип».

«єОселя» розрахована на громадян 18–70 років, які мають стабільне джерело доходу.

На момент подачі заявки громадянин не має власного житла, або воно менш ніж 52,5 кв.м для сім’ї з однієї чи двох осіб + 21 кв.м на кожного наступного члена сім’ї додатково.

При цьому не враховується житло заявника, розташоване в районі бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або на тимчасово окупованих територіях (їхній перелік — у наказі Мінрозвитку №376), та знищена нерухомість, що належить заявнику або членам його сімʼї.

Розмір квартири, яку купують у рамках програми, не має бути більшим за 115,5 кв.м незалежно від кількості членів сім’ї, а будинку — не більше 125,5 кв.м.

Громадянин не бере участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом.

Кандидат та повнолітні члени його сім’ї після досягнення повноліття не отримували виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення від органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

Вони не мають діючих та/або погашених кредитів на купівлю житла чи його будівництво.

Довідково: тривідсоткова ставка діятиме лише перші 10 років кредиту. З 11 року вона зростає до 6 відсотків. Мінімальний початковий внесок — від 20 та 10 відсотків для громадян до 26 років. У деяких областях можуть діяти додаткові знижені відсоткові ставки. Про них можна дізнатись в органах місцевого самоврядування.