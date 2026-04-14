Міносвіти опублікувало Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році — документ, який визначає правила вступної кампанії до закладів вищої освіти. Порядок містить детальні умови вступу на бакалаврат, магістратуру й аспірантуру, а також регулює всі етапи вступної кампанії: від реєстрації на вступні випробування до зарахування. МОН підготувало гід вступника — інструкцію, яка пояснює ключові етапи та нововведення.

Ключові нововведення

Ліміт заяв. Вступники можуть подати до 10 заяв загалом, з яких не більше 5 — на бюджет.

Пріоритетність у магістратурі. Система пріоритетів тепер діє не лише для вступу на бакалаврат, а й для магістратури, зокрема й для контрактної форми навчання.

Посилено вплив творчого конкурсу на результат вступу. Для більшості творчих спеціальностей коефіцієнт творчого конкурсу збільшено до 0,7.

Очний формат вступних випробувань. Співбесіди та творчі конкурси проводять очно. Винятки передбачено для окремих категорій вступників, зокрема тих, хто перебуває на ТОТ, проходить службу або представляє Україну на міжнародних змаганнях.

Визнання європейських іспитів. Результати національних випускних іспитів країн Європи можуть зараховувати замість НМТ для громадян України.

Скасування мотиваційних листів. У 2026 році мотиваційні листи більше не є обов’язковим складником вступної заяви.

Основа вступу на бакалаврат — результати НМТ

Для вступу на бакалаврат основним критерієм відбору залишаються результати національного мультипредметного тесту. У 2026 році тест міститиме три обов’язкові предмети — українську мову, математику та історію України, а також один предмет на вибір.

Вступники також можуть використовувати результати НМТ попередніх років — 2023, 2024 та 2025.

Як працює конкурсний бал і пріоритетність заяв

Конкурсний бал розраховують за формулою, в якій кожен предмет має свою вагу залежно від спеціальності. Це означає, що один і той самий вступник може мати різний конкурсний бал залежно від обраної спеціальності. Такий підхід дає змогу врахувати, які знання є ключовими для конкретного напряму навчання.

Водночас вступникам і батькам рекомендовано звернути увагу на вагу предметів (предметні коефіцієнти) для конкретної спеціальності перед поданням заяв.

Також цьогоріч вступники на бакалаврат і магістратуру визначають пріоритетність заяв — тобто зазначають, який заклад освіти є для них найбажанішим. Це правило діє і для контрактної форми навчання. Важливо визначитися зі спеціальністю та закладом заздалегідь, адже потім пріоритетність змінити неможливо.

Вступ без НМТ і пільгові умови

Українцям, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, для вступу до українських ЗВО замість результатів НМТ зараховують результати національних випускних іспитів (наприклад, результати польської матури).

Замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду в університеті:

— ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій);

— особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

— вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Окремі категорії вступників (ті, які беруть участь у конкурсі за результатами НМТ, але в межах окремої квоти) мають пільги, але складають НМТ:

— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

— інші категорії, які вступають за квотою-1.

Вступники з ТОТ і зон активних бойових дій

Їм передбачено окремі бюджетні місця за квотою-2. Водночас умови вступу залежать від дати переміщення.

Наприклад, якщо вступник виїхав після 1 жовтня 2025 року (або під час вступної кампанії перебуватиме там), він має право на співбесіду замість НМТ і брати участь у конкурсі на бюджет.

Якщо вступник виїхав до 1 жовтня 2025 року, він вступає за результатами НМТ, але все одно має право на квоту-2.