Українці обрали назву національної LLM, долучившись до голосування, оголошеного Мінцифри. «Сяйво» — перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифри разом із Київстаром.

Працюватиме вона в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів.

До фіналу голосування, в якому брало участь понад 136 тисяч українців, вийшли 10 назв. Головна умова відбору, зазначають у Мінцифри, — унікальність: ідеї мали бути оригінальними, без плагіату та порушень чужих прав. І саме «Сяйво» набрало найбільше голосів і стало назвою для державного штучного інтелекту.