Стентування судин серця — одна з найпоширеніших операцій у кардіохірургії. І водночас одна з тих, навколо якої виникає найбільше запитань у пацієнтів щодо безоплатності таких втручань. У НСЗУ роз’яснюють, які зміни відбулися в кардіохірургії у межах Програми медичних гарантій-2026 та як відповідно до них оплачують інтервенційні коронарні втручання.

У 2026 році розширено доступ пацієнтів до планового стентування судин серця. Якщо раніше пацієнтів забезпечували стент-системами лише в ургентних випадках, то з початку року вони є безоплатними також при плановому стентуванні. За операції закладам сплачує НСЗУ, а необхідні медичні вироби централізовано закуповує держава.

Це означає, що люди, які потребують такої операції, можуть отримати її без фінансових бар’єрів у лікарнях, що мають договір із НСЗУ.

Завдяки застосуванню нових підходів до оплат кардіологічних операцій, що враховують складність випадків, у 2026 році зросли тарифи на стентування судин. Таким чином, не лише розширено доступ пацієнтів до послуги, а й лікарні за неї отримують суттєво вищі оплати.

Наприклад, інтервенційні коронарні втручання при гострому інфаркті міокарда:

2025 рік — 18640 грн;

2026 рік — 61669 грн (висока складність); 37831 грн (низька складність).

Інтервенційні коронарні втручання, які не виконуються при гострому інфаркті міокарда, відповідно, 18387, 58446 та 35578 грн.

Для дітей інтервенційні коронарні втручання оплачують за тарифом 59934 грн з урахуванням відповідного коефіцієнта.

Загалом у 2026 році оплата медичних послуг зі стентування зросла приблизно у 3,2 рази порівняно з 2025 роком.

Інтервенційні коронарні втручання за пакетами послуг «Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня» проводять у 79 медичних закладах, які мають договір із НСЗУ. Їх перелік доступний за посиланням: https://cutt.ly/itYrIelU

Програма медичних гарантій покриває консультації лікарів, необхідні обстеження, анестезіологічне забезпечення, проведення операції, лікування та перебування у стаціонарі.

Важливо: дорогі медичні вироби, зокрема стенти, централізовано закуповують за кошти державного бюджету та постачаються в лікарні. Для пацієнтів вони також безоплатні.

Перевірити наявність медичних виробів у лікарні можна через чат-бот: https://t.me/medpro_ukraine_bot

Якщо у пацієнта вимагають оплату за послуги, що входять до Програми медичних гарантій, варто звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або залишити скаргу через сайт.