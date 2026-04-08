У квітні настає сприятлива пора для щеплення більшості плодових дерев. Саме в цей період починається активний рух соків, а це дуже важливо для того, щоб прищепа добре зрослася з підщепою.

Способів щеплення є чимало, розглянемо один з найпростіших — за кору. З таким прийомом впорається навіть початківець, адже цей метод має дуже високий відсоток приживлюваності. Перевага саме цього способу ще й у тому, що на один широкий зріз гілки можна прищепити одразу 2–3 живці.

Для щеплення важливо ретельно підготувати інструмент: ніж має бути гострим, як бритва. Краще скористатись спеціальним окулірувальним ножем. Спиляйте гілку підщепи рівно (перпендикулярно). Обов’язково зачистіть місце зрізу гострим ножем, щоб поверхня була ідеально рівною та гладкою. Збоку зрізу на гладенькому рівному місці зробіть вертикальний розріз кори до деревини довжиною 3–5 см. У верхній частині розрізу кінчиком ножа обережно відсуньте краї кори від деревини, щоб утворилася невелика «кишенька».

Живці-прищепи зрізують до початку набубнявіння бруньок (взимку або на початку весни) і зберігають до щеплення при температурі, близькій до 0 градусів. Це мають бути однорічні пагони товщиною з олівець. Безпосередньо перед щепленням на нижній частині живця зробіть довгий косий зріз приблизно такої ж довжини, як і вертикальний розріз на підщепі (3–5 см). Обережно вставте живець нижнім зрізом до упору в розріз кори на підщепі. Місце щеплення обтисніть великими пальцями обох рук рухом знизу вгору, щоб кора підщепи краще прилягла до живця. Якщо гілка дуже товста, понад 5 см у діаметрі, з різних боків можна вставити 2 або навіть 3 живці. Цікаво, що живці можуть бути різних сортів, а отже, отримаєте дерево-сад. Якщо вони ще й цвістимуть в один час, це сприятиме кращому плодоношенню.

Після щеплення обов’язково замажте всі відкриті зрізи садовим варом і щільно обмотайте місце з’єднання ізоляційною стрічкою або спеціальною стрічкою для щеплення, намагаючись якомога міцніше притиснути кору дерева до живця. Важливо: в процесі роботи не торкайтеся зрізів пальцями. Що менше часу зріз перебуває на повітрі, то краще.

Ознаки успіху

Перші ознаки успіху зазвичай з’являються через 2–4 тижні, залежно від погоди та активності сокоруху. Найочевидніший індикатор — стан бруньок на живці. Вони починають набухати, зеленіти та зрештою розпускатися. Кора виглядає гладкою, пружною та живою. Якщо бруньки залишаються сухими, зморщеними або чорніють, а кора зморщується, висихає, стає коричневою або сірою — доведеться спробувати ще раз, але вже наступного року. Ознакою успішного щеплення є також утворення калюсу, що має вигляд напливу або шраму.

Втім, навіть якщо щеплення минуло успішно і з’явилися листочки, пам’ятайте, що місце зрощення ще дуже крихке. Обв’язку зазвичай послаблюють або знімають через 1,5–2 місяці. Обов’язково зрізайте всі «дикі» пагони, що ростуть на підщепі нижче місця щеплення. Дерево має віддавати всі сили новому пагінцю. І ще один важливий момент: на нові пагони обожнюють сідати птахи. Аби убезпечити від них підщепу, прив’яжіть поруч захисну паличку (опору), яка буде вищою за живець, щоб птах сідав на неї.

Крім того, у живців, що прижилися, може спостерігатись сильний ріст пагонів. Аби не відламались, їх підв’язують до міцного тонкого кілка, прикріпленого до підщепи.

Іван СИМАКОВ, садівник.