Силіконові форми — справжній порятунок на кухні, особливо для випікання фігурних булочок чи кексів, адже до них майже нічого не прилипає. Проте, щоб служили роками і не втрачали своїх властивостей, варто дотримуватися кількох простих правил.

Перше використання

Перед тим, як вперше покласти тісто у нову форму: помийте її в теплій воді з м’яким мийним засобом, щоб видалити виробничий пил.

Змастіть жиром: це єдиний раз, коли силіконову форму обов’язково змащувати олією або вершковим маслом. Надалі силікон цього не потребує (хіба що для дуже складних ажурних візерунків).

Правила використання

Уникайте гострих предметів: ніколи не ріжте випічку прямо у формі та не діставайте металевими ножами чи виделками. Один випадковий прокол — і форма почне рватися далі.

Температурний режим: силікон зазвичай витримує від -40 до +230 градусів. Не ставте форму на відкритий вогонь, конфорку електроплити або режим «Гриль» у духовці.

Силікон м’який, тому спочатку поставте порожню форму на деко чи решітку, і лише потім наповнюйте тістом. Так ви уникнете розливання, коли будете переносити її в духовку.

Не намагайтеся дістати гарячу випічку відразу. Зачекайте 5–10 хв. — краї самі трохи відійдуть від стінок, і виріб легко вислизне.

Як правильно мити та зберігати

Не використовуйте металеві шкребки або агресивні абразивні порошки. Вони створюють мікроподряпини, до яких потім почне прилипати їжа.

Зберігання: силікон можна складати, скручувати в трубочку чи вкладати форму у форму — він завжди повертається до початкового вигляду. Це ідеально економить місце в кухонних шафах.

Щоб прибрати липкий наліт або запахи

Із часом на формах може з’явитися коричневий липкий наліт від жиру або запах попередньої страви (наприклад, якщо готували в ній м’ясний рулет, а тепер хочете спекти солодкі булочки).

Від нальоту: замочіть форму в теплій воді з содою або прокип’ятіть її 5–10 хв. у розчині води та оцту.

Від запаху: протріть форму часточкою лимона або замочіть у воді з лимонним соком на пів години.

Леся БУШМА.