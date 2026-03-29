Мікрохвильова піч — незамінна помічниця, але вона швидко накопичує жир і запахи. Щоб техніка служила довго і мала охайний вигляд, варто знати кілька простих, але ефективних хитрощів.

Метод «Парової бані» (без хімії)

Це найлегший спосіб очистити стінки камери від застиглого жиру. Пара розм’якшує бруд, і його можна просто зняти серветкою.

Покладіть у миску з водою кілька часточок лимона (або ст.л. лимонної кислоти). Увімкніть піч на максимальну потужність на 5–7 хв. Після вимкнення не відчиняйте дверцята ще 10 хв. — нехай пара «попрацює».

Якщо забруднення сильні, додайте у воду 2 ст.л. оцту (9%). Ефект буде сильнішим, але з’явиться різкий запах, тому після процедури варто провітрити кухню.

Як позбутися неприємного запаху

Риба, попкорн або підгоріла їжа залишають стійкий аромат.

Подрібніть 7–10 таблеток активованого вугілля і залиште в тарілці всередині вимкненої мікрохвильовки на ніч. Вугілля — чудовий абсорбент.

Насипте трохи свіжої кави в блюдце і залиште на кілька годин. Вона не тільки вбере запахи, а й залишить приємний аромат.

Важливі правила експлуатації

Щоб мікрохвильовка не вийшла з ладу передчасно, зверніть увагу на такі нюанси.

1. Бережіть слюдяну пластину. Це невеликий прямокутник збоку всередині камери. Якщо на нього потрапляє жир, він може почати іскрити. Тримайте це місце ідеально чистим. Не вмикайте порожню піч. Магнетрон (серце приладу) відбиває хвилі сам у себе, що призводить до поломки. Якщо боїтеся випадкового ввімкнення дітьми, тримайте всередині склянку з водою. 3. Використовуйте кришку. Спеціальний пластиковий ковпак — це 90 відсотків чистоти вашої мікрохвильовки. Його набагато легше помити в раковині, ніж віддраювати стінки печі.

Леся БУШМА.