Мікрохвильова піч — незамінна помічниця, але вона швидко накопичує жир і запахи. Щоб техніка служила довго і мала охайний вигляд, варто знати кілька простих, але ефективних хитрощів.
Метод «Парової бані» (без хімії)
Це найлегший спосіб очистити стінки камери від застиглого жиру. Пара розм’якшує бруд, і його можна просто зняти серветкою.
Покладіть у миску з водою кілька часточок лимона (або ст.л. лимонної кислоти). Увімкніть піч на максимальну потужність на 5–7 хв. Після вимкнення не відчиняйте дверцята ще 10 хв. — нехай пара «попрацює».
Якщо забруднення сильні, додайте у воду 2 ст.л. оцту (9%). Ефект буде сильнішим, але з’явиться різкий запах, тому після процедури варто провітрити кухню.
Як позбутися неприємного запаху
Риба, попкорн або підгоріла їжа залишають стійкий аромат.
Подрібніть 7–10 таблеток активованого вугілля і залиште в тарілці всередині вимкненої мікрохвильовки на ніч. Вугілля — чудовий абсорбент.
Насипте трохи свіжої кави в блюдце і залиште на кілька годин. Вона не тільки вбере запахи, а й залишить приємний аромат.
Важливі правила експлуатації
Щоб мікрохвильовка не вийшла з ладу передчасно, зверніть увагу на такі нюанси.
- 1. Бережіть слюдяну пластину. Це невеликий прямокутник збоку всередині камери. Якщо на нього потрапляє жир, він може почати іскрити. Тримайте це місце ідеально чистим.
- Не вмикайте порожню піч. Магнетрон (серце приладу) відбиває хвилі сам у себе, що призводить до поломки. Якщо боїтеся випадкового ввімкнення дітьми, тримайте всередині склянку з водою.
- 3. Використовуйте кришку. Спеціальний пластиковий ковпак — це 90 відсотків чистоти вашої мікрохвильовки. Його набагато легше помити в раковині, ніж віддраювати стінки печі.
Леся БУШМА.
