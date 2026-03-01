Одними з таких помічників є кухонні дощечки — місце, де народжуються смаки та починається магія кожної страви.

Догляд за кухонними дощечками — це не лише про естетику, а й про гігієну, особливо під час посту, коли ми готуємо багато овочів, фруктів та риби. Правила відрізняються, залежно від матеріалу.

Дерев’яні дощечки

Дерево — «живий» матеріал, який потребує уваги:

Ніколи не мийте в посудомийці: від гарячої води та хімії дерево розбухає, а потім тріскається.

Мийте вручну: одразу після використання теплою водою з мінімумом мийного засобу. Витирайте насухо.

Профілактика (раз на місяць): змащуйте дощечку мінеральною олією (аптечне вазелінове масло) або спеціальним воском для дерева. Соняшникова чи оливкова олії не підходять — вони з часом стають липкими та неприємно пахнуть.

Дезінфекція: Якщо з’явився запах (наприклад, після цибулі чи риби), протріть дошку лимоном із сіллю, залиште на 5 хв. і змийте.

Пластикові

Можна в посудомийку: вони витримують високі температури, що добре для знищення бактерій.

Вчасно змінюйте: як тільки на пластику з’являється багато глибоких подряпин від ножа — час купувати нову. У цих щілинах накопичуються бактерії, які важко вимити.

Скляні та кам’яні

Плюс: гігієнічні, не вбирають запахи.

Мінус: дуже швидко туплять ножі. Використовуйте їх для подачі (сиру, фруктів), а не для активної нарізки.

Головне правило гігієни

Майте мінімум три окремі дошки:

* для сирого м’яса/риби.

* для овочів і фруктів.

* для хліба та готових продуктів.

Порада: Щоб дощечка не ковзала по столу під час роботи, підкладіть під неї вологий паперовий рушник або серветку.

Плями від буряка, моркви чи томатів на пластикових дошках — річ підступна, але є кілька перевірених способів, як повернути їм чистоту без використання «важкої» хімії.

Сода і лимон (або лимонна кислота) — це найбезпечніший і найефективніший метод: змочіть дошку водою і щедро посипте харчовою содою. Потріть забруднене місце половинкою лимона (або розчином лимонної кислоти). Почнеться реакція шипіння — залиште цю «кашку» на 10–15 хв., а потім добре потріть жорстким боком губки. Соняшникова олія — хоч як дивно, жир добре розчиняє пігменти овочів:

налийте трішки олії на ватний диск або ганчірку. Ретельно протріть помаранчеві чи червоні плями. Олія «витягне» колір із подряпин.

Після цього просто помийте дошку гарячою водою з мийним засобом, щоб прибрати жир.

Маленька хитрість: щоб пластикова дошка не фарбувалася наступного разу, перед тим, як різати буряк, злегка змочіть її холодною водою або протріть краплею олії. Це створить захисний бар’єр у мікротріщинах.

Леся БУШМА.